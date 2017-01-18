Новосибирские ученые раскрыли тайну озера вблизи места падения Тунгусского метеорита

​Новосибирские ученые выяснили, что озеро Чеко в Красноярском крае появилось задолго до Тунгусской катастрофы.





Ученые из Института геологии и минералогии им. Соболева СО РАН определили возраст отложений со дна озера Чеко и выяснили, что им около 280 лет, сообщило Русское географическое общество.







Загадка происхождения озера Чеко тревожила умы многих ученых еще с 90-х годов прошлого века. Водоем находится всего в 8 км от предполагаемого эпицентра Тунгусской катастрофы 1908 года. Тогда летом над Красноярским краем пролетел большой огненный шар, он взорвался над тайгой. От взрыва повалило деревья на площади больше 2 тыс. кв. км, в домах в сотнях километров от эпицентра взрыва выбило стекла.





В месте падения метеорита велись многочисленные экспедиции. В 1990-х годах озеро Чеко на реке Кимчу исследовала группа итальянских геологов из Болонского университета.





Они изучили форму и характеристики дна озера и предположили, что озеро — это кратер или след от Тунгусского взрыва.







В июле 2016 года на озере работали ученые из Красноярска и Новосибирска. Сотрудники красноярского научного центра взяли образец донных отложений из самой глубокой части озера.







«Возраст озерных отложений определяли современными надежными радиоизотопными методами — по распределению радиоактивных элементов цезия-137 и свинца-210. Проверялся геохимический состав отложений, наличие различных биохимических индикаторов и т.п.», — рассказали в РГО.







Теперь у ученых нет сомнений, что озеро существовало задолго до Тунгусской катастрофы, и его происхождение не связано с этим событием, резюмировали ученые.







В декабре НГС.НОВОСТИ рассказывали, как в небе над Восточной Сибирью вечером 6 декабря взорвался светящийся объект. Ученые тогда заявили, что это явление могло быть метеором из потока Геминид.