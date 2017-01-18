К началу года Новосибирская область еще сильнее увязла в долгах

К началу года Новосибирская область еще сильнее увязла в долгах

​За последний месяц 2016 года государственный долг Новосибирской области увеличился на 7,8 млрд руб. 


Как сообщается в долговой книге министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области, на 1 января 2017 года государственный долг региона составлял почти 47,9 млрд руб. Год назад — 1 января 2016 года — сумма долга была на 1,2 млрд руб. ниже (т.е. 46,7 млрд руб.), а месяц назад — 1 декабря 2016 года — на 7,8 млрд руб. ниже (т.е. 40,1 млрд руб.).


За последний месяц 2016 года государственный долг Новосибирской области увеличился из-за кредитов в банках. Общая сумма задолженности по ним выросла с 5,8 млрд до 14,3 млрд руб. 


Всего на 1 января 2017 года за Новосибирской областью числился долг по 74 кредитам в банке «Акцепт», Сбербанке и Банке «Левобережном».


При этом за декабрь почти на 700 млн руб. снизилась задолженность региона по бюджетным кредитам. Сумма долга по гособлигациям осталась на прежнем уровне — 15,6 млрд руб.


Как сообщалось ранее, наибольшей величины за всю историю госдолг Новосибирской области достиг в марте 2016 года.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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