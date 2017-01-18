В Новосибирске открылся первый со времен СССР овощной магазин

В Новосибирске открылся первый со времен СССР овощной магазин (фото)


Сегодня на площади Маркса заработал магазин тепличного комбината «Новосибирский» под названием «Зелень-Мелень». 


Сам комбинат «Новосибирский» заработал в поселке Толмачево в 2010 году. «Зелень-Мелень» — это первый отдельный магазин «Новосибирского» в городе, ранее торговая точка с таким названием работала только непосредственно при комбинате, на окраине поселка Толмачево.


В Новосибирске открылся первый со времен СССР овощной магазин (фото)


Магазин разместился на первом этаже жилого дома по ул. Ватутина, 33 и работает в формате самообслуживания. Большую часть ассортимента «Зелень-Мелень» составляет действительно продукция тепличного комбината: томаты, огурцы, салаты в горшочках, зелень, которые дополнены несколькими видами свежих фруктов, а также сухофруктов и орехов. 


В Новосибирске открылся первый со времен СССР овощной магазин (фото)


Особенностью магазина можно считать то, что цены на собственные овощи в нем ранжированы в зависимости от категории продукции. «Это те же самые томаты и огурцы, но если они маленькие или у них есть какие-то дефекты, то и категория у них ниже», — объяснили в «Зелень-Мелень». Так, цены на томаты начинаются со 120 руб. за килограмм, на огурцы — с 90 руб., салат в горшочке стоит 35 руб. Апельсины продаются за 73 руб.


В Новосибирске открылся первый со времен СССР овощной магазин (фото)


«Зелень-Мелень» можно считать первым в Новосибирске примером стационарного специализированного овощного магазина в новейшей истории. До этого подобной продукцией торговали или в уличных павильонах, или в отделах супермаркетов.


Само по себе направление фирменной торговли (когда магазины открывает предприятие-производитель под своим брендом) развивается в городе давно. Самая крупная фирменная торговая сеть в городе сегодня у компании «Торговая площадь» — по данным 2ГИС, в Новосибирске и окрестностях работает уже больше 120 магазинов и специализированных отделов под этим брендом. 


В прошлом году на новосибирский рынок вышел со своим розничным проектом производитель мяса с Урала «Ариант» — сейчас работает уже 23 магазина. А сеть «Аленка» (11 магазинов в Новосибирске) предлагает конфеты и шоколад производства корпорации «Объединенные кондитеры» (включает фабрики «Бабаевская», «Рот-Фронт» и т.д., в том числе шоколадную фабрику «Новосибирская»).

Стас Соколов
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