​Доллар опустился ниже 59 рублей впервые с июля 2015 года

Доллар опустился ниже 59 рублей впервые с июля 2015 года

Вчера, 17 января, во время торгов на Московской бирже курс доллара впервые за полтора года опустился ниже 59 руб.


Минимальная стоимость доллара, зафиксированная вчера на бирже составила 58,95 руб. При этом на открытии торгов доллар равнялся 59,64 руб., а на закрытии составил 59,41 руб.


Последний раз доллар ниже 59 руб. фиксировался 30 июля 2015 года. В тот день на минимуме доллар стоил 58,81 руб.


«Снижение курса доллара спровоцировало интервью Дональда Трампа газете The Wall Street Journal, в котором новый президент США отметил, что курс доллара сейчас слишком высокий. Несмотря на то, что политик связал такое положение дел с шагами Китая по поддержанию курса юаня на низком уровне, его слова спровоцировали продажу доллара против большинства мировых валют», — говорится в сообщении «Коммерсанта» со ссылкой на агентство Bloomberg.


На момент публикации по информации НГС.БИЗНЕС, доллар в новосибирских обменниках можно было купить по цене от 59,60 руб. до 64 руб.


В ноябре 2016 года курс доллара достигал на торгах 66 руб.

Елена Громкова
Фото pixabay.com

Прочтений: 5255
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (65)65
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено