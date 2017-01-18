​Доллар опустился ниже 59 рублей впервые с июля 2015 года

Вчера, 17 января, во время торгов на Московской бирже курс доллара впервые за полтора года опустился ниже 59 руб.







Минимальная стоимость доллара, зафиксированная вчера на бирже составила 58,95 руб. При этом на открытии торгов доллар равнялся 59,64 руб., а на закрытии составил 59,41 руб.







Последний раз доллар ниже 59 руб. фиксировался 30 июля 2015 года. В тот день на минимуме доллар стоил 58,81 руб.







«Снижение курса доллара спровоцировало интервью Дональда Трампа газете The Wall Street Journal, в котором новый президент США отметил, что курс доллара сейчас слишком высокий. Несмотря на то, что политик связал такое положение дел с шагами Китая по поддержанию курса юаня на низком уровне, его слова спровоцировали продажу доллара против большинства мировых валют», — говорится в сообщении «Коммерсанта» со ссылкой на агентство Bloomberg.





На момент публикации по информации НГС.БИЗНЕС, доллар в новосибирских обменниках можно было купить по цене от 59,60 руб. до 64 руб.





В ноябре 2016 года курс доллара достигал на торгах 66 руб.