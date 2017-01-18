В Новосибирске выпустили уголь для шашлыков в честь встречи Путина с Трампом

​Новосибирская фабрика выпустила уголь под названием «Новый мир», посвященный инаугурации президента США Дональда Трампа и его будущей встрече с Владимиром Путиным.


«Начинается 2017 год. В нем будет два политических события, которые повлияют на развитие всего мирового сообщества. Первое — победа на выборах и инаугурация нового президента США Дональда Трампа. Второе — встреча президента России, Владимира Путина, и нового президента США», — объяснил выпуск новой упаковки директор фабрики «Жарики» Дмитрий Демин.


В Новосибирске выпустили уголь для шашлыков в честь встречи Путина с Трампом (фото)


С одной стороны новой упаковки древесного угля весом 3 кг изображена карта России с надписью «Президент Путин», ниже нарисованы развевающиеся флаги России и США. На другой стороне упаковки изображена карта США с надписью «President Tramp» (орфография оригинала сохранена) и также два флага.


В Новосибирске выпустили уголь для шашлыков в честь встречи Путина с Трампом (фото)


«Люди России, США, да и других стран ждут от этой встречи нового мира, в котором будет меньше войн, меньше агрессии и больше совместной работы, борьбы с терроризмом, добра и любви», — говорит Демин.


Ранее компания выпускала уголь под названием «Обамавуд», «Дональд Трамп» и под названием «Президент» с картой России и достижениями страны. Кроме компании «Жарики» уголь для жарки в Новосибирске продают компании «Гартвиг», «Магнит», ГК «Русский лес» и другие.


По данным РИА Новости, инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне. ТАСС пишет, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что «пока ни каких-либо договоренностей, ни каких-либо наметок или какой-то подготовки к встрече не ведется, потому что президент (РФ) и господин Трамп пока это никак не обсуждали».

Ксения Евдокимова
Фото предоставлены Дмитрием Деминым

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