Рейс авиакомпании «Победа» отложили на десять часов из-за тумана

Рейс авиакомпании «Победа» отложили на десять часов из-за тумана

​Новосибирцы 18 января не могут вылететь в Екатеринбург из-за тумана — аэропорт «Кольцово» не выпускает самолеты.


«Самолет до сих пор находится в Екатеринбурге, говорят, что из-за тумана он не может оттуда вылететь. Часть людей сдала билеты, часть сидят ждут», — сообщил НГС.НОВОСТИ читатель, представившийся Евгением. Он должен был вылететь в Екатеринбург в 6:40 рейсом авиакомпании «Победа». 


По словам читателя, вылет рейса DP-552 уже перенесли трижды — сначала на 9:30, затем на 13:30, а сейчас уже на 16:55. 


В справочной службе аэропорта «Кольцово» НГС.НОВОСТИ подтвердили, что вылет рейсов задерживается из-за тумана.  «Задержка. Метеоусловия», —  указано и на онлайн-табло. Также в Екатеринбург задержаны рейсы из Москвы, Хельсинки и Санкт-Петербурга. 


В Новосибирске нередко задерживают вылет рейсов — как из-за погоды, так и из-за других причин. Например, вылет чартерного рейса авиакомпании Pegas Fly из Новосибирска на Пхукет в прошлом году и вовсе перенесли с 29 на 31 декабря. 

Ольга Власова
Фото pixabay.com

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