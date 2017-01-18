​В метро заработал бесплатный Wi-Fi

​В новосибирском метрополитене на станции «Площадь Ленина» заработал беспроводной интернет.







Беспроводная сеть, к которой можно подключиться в метро, называется Metro Wi-Fi.







Чтобы подключиться к ней, нужно пройти авторизацию: после того как телефон ловит сигнал сети, на его экране возникает окно с надписью «Регистрация». В него нужно ввести свой номер телефона, а после — полученный пароль.















Прежде в метро уже установили устройство для подзарядки мобильных телефонов, в октябре 2016 года — на станции «Площадь Ленина», а в ноябре — на станции «Площадь Маркса».