​В метро заработал бесплатный Wi-Fi

​В новосибирском метрополитене на станции «Площадь Ленина» заработал беспроводной интернет.


Беспроводная сеть, к которой можно подключиться в метро, называется Metro Wi-Fi.


Чтобы подключиться к ней, нужно пройти авторизацию: после того как телефон ловит сигнал сети, на его экране возникает окно с надписью «Регистрация». В него нужно ввести свой номер телефона, а после — полученный пароль.


В метро заработал бесплатный Wi-Fi (фото)


В метро заработал бесплатный Wi-Fi (фото)


Прежде в метро уже установили устройство для подзарядки мобильных телефонов, в октябре 2016 года — на станции «Площадь Ленина», а в ноябре — на станции «Площадь Маркса».

Елена Громкова
Скрин Александра Ощепкова

Прочтений: 6013
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (57)57
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено