Пожарные успели вытащить газовые баллоны из горящего здания

​Вечером 17 января в Кировском районе Новосибирска загорелся деревянный дом — пожарные тушили его 4 часа и предотвратили взрыв газовых баллонов.


Горящий дом — в центре кадра
Горящий дом — в центре кадра


Сообщение о пожаре в доме из бруса на ул. Чигорина, 49 в МЧС поступило 17 января в 19:24. «Пожар был в частном жилом доме на двух хозяев. Причина пожара устанавливается, предположительно, произошло короткое замыкание электропроводки на вводе в дом», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО.


На место пожара выехало 5 автоцистерн и еще 3 спецмашины. Когда пожарные приехали на место, там горели дом и надворные постройки. Также пожарные опасались, что загорятся соседние дома. Открытое горение сотрудники МЧС ликвидировали в 20:30, полностью потушить пожар удалось к 23:34.


Пожарные успели вытащить газовые баллоны из горящего здания (фото)


Из-за пожара сгорела обрешетка крыши дома по всей площади, в квартире № 2 прогорело потолочное перекрытие, сгорели домашние вещи. Также огнем повреждено перекрытие в гараже.


«Пожарные эвакуировали из гаража автомобиль "ГАЗель" и 8 газовых баллонов, т.е. предотвращена угроза взрыва была», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


Где во время пожара были хозяева, в пресс-службе МЧС ответить затруднились. Один из очевидцев пожара рассказал НГС.НОВОСТИ, что видел одного из хозяев рядом с домом.


Ранее НГС.НОВОСТИ писали о пожаре в частном доме на Бронном переулке, в котором жила семья с 11 детьми.

Ксения Евдокимова
Фото Алины Буньковой

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