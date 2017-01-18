​К Новосибирску подходят потепление и снегопады

К Новосибирску подходят потепление и снегопады

Синоптики Новосибирского Гидрометцентра дали прогноз до конца рабочей недели — после 19 января погода возьмет курс на потепление.


Завтра в городе и окрестностях еще сохранится умеренно морозная погода со слабым ветром. 


«Температурный фон ночью при ясном небе составит от –23 до –27 градусов, а при облачности — до –17. Днем ожидаем от –12 до –17. Днем 20 января случится изменение погодных условий — ожидается снег, усиление ветра до 15 м/с», — рассказала начальник Новосибирского Гидромета Анна Лапчик.


19 января в Новосибирске и области будут проходить крещенские купания — для этого уже определили специальные места.


20 января синоптики ждут –23…–28 градусов ночью, днем — –10…–15. К выходным осадки усилятся — возможны поземки, метели, продолжит подниматься столбик термометра — до –6 градусов. 

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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