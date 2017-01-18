Новосибирцы признались, что их зарплата за прошлый год снизилась

Новосибирцы признались, что их зарплата за прошлый год снизилась

​Служба исследований Зарплата.ру узнала, что новосибирцы в прошлом году не спешили менять работу.


Всего аналитики сайта опросили 1254 человека. По данным исследователей, 53 % опрошенных ими новосибирцев остались в 2016 году на текущей работе. 35 % респондентов поменяли работу один раз, а 12 % — два или более раз. При этом независимо от смены работы у 20 % новосибирцев заработная плата повысилась. У 42 % опрошенных она осталась на прежнем уровне, еще 38 % отметили снижение доходов.


«Среди тех, у кого зарплата выросла, прибавка в большинстве случае составила от 10 до 30 % от средней зарплаты. Серьезно увеличить годовой доход (на 50 % и более) получилось у каждого 12-го опрошенного новосибирца», — говорит руководитель пресс-службы Зарплата.ру Ольга Павлюченко.


В целом, новосибирцы чувствуют себя комфортно на текущем месте работы: 19 % из них ощущают себя очень уверенно, 45 % — просто уверенно. Однако треть опрошенных не уверены в своем работодателе и профессиональных перспективах.


Позитивно настроены новосибирцы и на поиск работы. 25 % опрошенных оценивают свои шансы на трудоустройство в I квартале 2017 года как высокие, 51 % — как средние. Остальные посчитали, что у них мало шансов найти работу.


Ранее в службе занятости НСО рассказали, что в 2017 году компании готовятся сократить почти 3 тыс. работников.

Ксения Евдокимова
Фото pixabay.com

Прочтений: 4757
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (86)86
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено