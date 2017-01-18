Новосибирцы признались, что их зарплата за прошлый год снизилась

​Служба исследований Зарплата.ру узнала, что новосибирцы в прошлом году не спешили менять работу.





Всего аналитики сайта опросили 1254 человека. По данным исследователей, 53 % опрошенных ими новосибирцев остались в 2016 году на текущей работе. 35 % респондентов поменяли работу один раз, а 12 % — два или более раз. При этом независимо от смены работы у 20 % новосибирцев заработная плата повысилась. У 42 % опрошенных она осталась на прежнем уровне, еще 38 % отметили снижение доходов.







«Среди тех, у кого зарплата выросла, прибавка в большинстве случае составила от 10 до 30 % от средней зарплаты. Серьезно увеличить годовой доход (на 50 % и более) получилось у каждого 12-го опрошенного новосибирца», — говорит руководитель пресс-службы Зарплата.ру Ольга Павлюченко.







В целом, новосибирцы чувствуют себя комфортно на текущем месте работы: 19 % из них ощущают себя очень уверенно, 45 % — просто уверенно. Однако треть опрошенных не уверены в своем работодателе и профессиональных перспективах.







Позитивно настроены новосибирцы и на поиск работы. 25 % опрошенных оценивают свои шансы на трудоустройство в I квартале 2017 года как высокие, 51 % — как средние. Остальные посчитали, что у них мало шансов найти работу.







Ранее в службе занятости НСО рассказали, что в 2017 году компании готовятся сократить почти 3 тыс. работников.

