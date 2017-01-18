Скорость потока на Большевистской упала до 10 км/ч 

​Утром 18 января уровень пробок на новосибирских дорогах оценивался в 7 баллов, а самая большая пробка возникла на Большевистской.


Скорость потока на Большевистской упала до 10 км/ч  (схема)


Самая большая пробка в городе в 8:20 образовалась на ул. Большевистская в сторону центра — от развязки через реку Иня до Речного вокзала. 


Затор протянулся примерно на 7 км, скорость потока не превышала 10 км/ч, сообщает сервис Яндекс.Пробки.


Из-за ДТП пробки образовалась на Октябрьском мосту по направлению в центр, а также на пл. Энергетиков.


Скорость потока на Большевистской упала до 10 км/ч  (схема)


Кроме того, возникли пробки на перекрестке Никитина и Кошурникова, а также на выезде с ул. Адриена Лежена, на пр. Дзержинского, Танковой, Богдана Хмельницкого и Объединения.


Скорость потока на Большевистской упала до 10 км/ч  (схема)


Вчера, 17 января, в утренний час пик пробка на Большевистской растянулась на 8 км.

Ксения Евдокимова
Скриншот yandex.ru/maps

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