В Новосибирске построили бизнес-центр в стиле старой Европы

В Новосибирске построили бизнес-центр в стиле старой Европы (фото)

На ул. Нижегородской, 6«а» достроили бизнес-центр в классическом стиле с башенками и балкончиками.


Как рассказал руководитель отдела управления недвижимостью компании «Ситилит», ведущей реализацию проекта, Константин Богданов, здание ввели в эксплуатацию в конце 2016 года. Общая площадь 8-этажного бизнес-центра составила более 6,5 тыс. кв. м. Площадь офисных помещений варьируется от 18 до 700 кв. м, арендная ставка определена в 800–1200 руб. за кв. м. 


В Новосибирске построили бизнес-центр в стиле старой Европы (фото)


По словам Богданова, новый бизнес-центр получил название «Классика» и построен в соответствующем стиле с отсылками к классической западноевропейской архитектуре, с фальш-балкончиками и башенками. Его проект разработала новосибирская компания «Архофис».


В Новосибирске построили бизнес-центр в стиле старой Европы (фото)


На 1-м этаже предусмотрено размещение ресторана премиум-класса, сейчас ведутся переговоры с возможными арендаторами. В цоколе обсуждается размещение кафе, однако помещение может быть перепрофилировано и под другие нужды, отметил представитель компании, поскольку около здания расположено только 39 парковочных мест. Три этажа — 2-й, 7-й и 8-й — уже занял офис банка «Взаимодействие».


В конце 2015 года возле станции метро «Студенческая» достроили другое здание в стиле старой Европы — торговый центр «Амстердам». В числе ряда других общественных зданий торговый центр был номинирован на общероссийскую архитектурную премию «Приметы городов». 

Лиза Пичугина
Фото Густаво Зырянова

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