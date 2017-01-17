​Поджог приемной депутата, редкая розовая птица и другие главные новости

Дайджест главных событий 17 января по версии НГС.







• Темой дня стал пожар в приемной депутата Заксобрания Новосибирской области Алексея Андреева. Народному избраннику не раз угрожали и в итоге забросали его офис бутылками с зажигательной смесью. Благо самого Андреева там не было — злоумышленники действовали ночью.







• В Новосибирске замечена редкая и красивая птица — урагус. Несмотря на заморское название, эта птица — «родственник» местных снегирей, и очень на них похожа.







• Мэрия сняла запрет на строительство на месте снесенного клуба «Отдых». Там появится несколько 21-этажных жилых домов и спорткомплекс.







• Этой ночью в небе над Новосибирском можно будет увидеть самый яркий астероид Солнечной системы — Весту. Правда, для этого придется вооружиться биноклем или подзорной трубой.