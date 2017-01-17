От жителей нескольких домов потребовали доплату по горячей воде за 3 года

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Жильцам домов в Октябрьском районе Новосибирска начислили дополнительную оплату — общедомовые начисления (ОДН) за горячую воду за период с 2014 года по октябрь 2016 года.





«У меня обычно бывает куб горячей, два холодной, а тут мне насчитали почти 1000 руб.! Куда это годится? А в доме есть, кому насчитали и по 4000 руб. Всем по-разному. Вот у меня площадь 43 кв. м и подо мной квартира тоже 43 кв. м, но им начислили почти 4000», — рассказала старшая дома по адресу ул. Грибоедова, 32 Мария Казазова, добавив, что и в соседние дома пришли такие же расчеты.







Все дома, как выяснилось, принадлежат УК «МКС-Новосибирск». Дополнительные начисления, как объяснили в управляющей компании, случились из-за того, что у них не было специальной программы.







«Мы не могли технически производить перерасчет. Были своего рода особенности программы — такой возможности у нас не было. Программу доработали и за те годы пересчитали ОДН», — пояснила главный бухгалтер УК «МКС-Новосибирск» Татьяна Марченко. Правда, в объявлении, развешанном на домах, причина начисления объясняется немного по-другому: якобы оно произошло из-за изменения количества проживающих и «изменения индивидуального потребления в случае непредставления индивидуальных показаний».











Разницу в суммах при одинаковой площади квартир главбух «МКС-Новосибирск» объяснила особенностями начисления ОДН, когда могут в расчет идти и площадь квартиры, и количество проживающих там жильцов.







«Звонили в "СИБЭКО", так сказали, что они ничего не начисляют, а начисляет управляющая компания, и, мол, они никаких претензий не имеют. Но получается какая ситуации: "МКС" нам говорит одно, а "СИБЭКО" начинает всем жителем названивать… Долги выбивает», — пояснил старший дома по адресу ул. Грибоедова, 32/1 Алексей Сомов, уточнивший, что лично он получил квитанцию с дополнительной суммой в 1900 руб. Сомов добавил, что они написали коллективную жалобу в государственную жилищную инспекцию. Некоторые жильцы, сообщили в доме № 32, собираются писать жалобу в прокуратуру.







В компании «СИБЭКО» прокомментировали ситуацию достаточно сухо: «АО "СИБЭКО" не производит расчет размера платы гражданам за отопление и горячее водоснабжение. Начисление платы за данные коммунальные услуги в г. Новосибирске производят управляющие организации и ТСЖ, поэтому энергокомпания никаких доначислений и дополнительных сборов за ОДН горожанам также не осуществляет».