Водитель сбил школьника и сам увез его в поликлинику

​Днем 17 января в Первомайском районе Новосибирска водитель «Жигулей» сбил 11-летнего мальчика, который выскочил на дорогу неподалеку от пешеходного перехода.


Водитель сбил школьника и сам увез его в поликлинику (фото)


«Неожиданно на меня с тротуара побежал ребенок, ударился в правый бок автомобиля и сломал зеркало», — пояснил автоинспекторам сам водитель. Об этом НГС.НОВОСТИ сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.


По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло в 13:10 напротив дома № 34 по ул. Героев Революции. Как установили автоинспекторы, 38-летний водитель ВАЗ-2106 ехал по ул. Героев Революции со стороны ул. Тельмана к ул. Физкультурной. В это время на дороге появился 11-летний мальчик. Он перебегал проезжую часть в неположенном месте, недалеко от пешеходного перехода.


После ДТП водитель сам отвез ребенка в поликлинику, потом вернулся на место происшествия и вызвал сотрудников ДПС. Как уточнили в ГИБДД, у мальчика травма живота, переломы левой ноги и 3 позвонков, также под вопросом разрыв селезенки.


Как пояснил водитель ВАЗа, до того, как произошло ДТП, он ехал в левом ряду со скоростью 25–30 км/ч. Водительские права мужчина получил в 2007 году, уточнили в группе пропаганды.


Водитель сбил школьника и сам увез его в поликлинику (фото)


Водитель сбил школьника и сам увез его в поликлинику (фото)


Также сегодня НГС.НОВОСТИ рассказывали о еще одном ДТП: иномарка влетела в «ГАЗель» с пассажирами на перекрестке ул. Ипподромской и Военной.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлены группой пропаганды ГИБДД Новосибирска

Прочтений: 2001
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