В НГТУ рассказали, как потратят десятки миллионов на науку

В НГТУ рассказали, как потратят десятки миллионов на науку

​​Два новосибирских вуза получили из федерального бюджета почти по 25 млн руб. — деньги направят на научные проекты.


Минобрнауки РФ выделил 125 вузам почти 3 млрд руб. на научные проекты. НГУ получил 23 млн 735 тыс. руб., а НГТУ — 23 млн 883 тыс. руб., сообщается на сайте ведомства.


«Средства пойдут на реализацию научных и научно-технических проектов, тематику которых определяют ученые либо научные и научно-технические советы учреждений», — отметили в пресс-службе Минобрнауки РФ.


Проректор по учебной работе НГТУ Алексей Вострецов пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что деньги потратят на исследования в области информационных технологий и математической статистики, а также на «разработку методов оценки влияния инновационного фактора на процессы глобализации».


В пресс-службе НГУ пообещали рассказать об исследованиях, которые будут проводить на полученные деньги, позднее.


НГС.НОВОСТИ рассказывали, что НГТУ и НГУ в прошлом году попали в список лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education. При этом технический университет оказался в этом рейтинге впервые.

Ольга Власова
Фото pixabay.com

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