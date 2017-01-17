​Писатель-фантаст заперся в машине, чтобы ее не увез эвакуатор

Новосибирский писатель-фантаст Сергей Баталов со своим внуком закрылся в машине и не дал увезти ее на штрафстоянку.











«Автомобиль удалось отбить у эвакуаторщиков только с помощью полиции», — рассказал НГС.НОВОСТИ новосибирский писатель Сергей Баталов.





Инцидент случился 17 января около 13:00 на ул. Революции, 28. Сергей поставил машину неподалеку от пешеходного перехода и отлучился на две минуты. Мужчина уточнил, что машина была припаркована в 5–6 м от перехода и в 1–2 м от соответствующего знака, к тому же рядом нигде не висел знак с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».





Когда Сергей вернулся, увидел, что его «Хонду Одиссей» увозит эвакуатор: «Я бегу (я бывший учитель физкультуры и сейчас работаю физруком), смотрю, эвакуатор собирается уехать. Я повис на машине, на дворнике, они видят, что человек падает под колеса. Остановились. Попросил гаишника показать протокол, тот выпучил глаза и сказал, что не понимает, о чем я говорю. Служебное удостоверение также не показал», — описал ситуацию мужчина.





Вместе с Сергеем был его 14-летний внук. Чтобы мальчик не замерз, он открыл дверь своей иномарки, сел в нее, завел двигатель и предупредил, что бак бензина — полный. Прохожие посоветовали вызвать полицию. Прибывший полицейский распорядился снять машину, а сотрудник ГИБДД выписал Сергею протокол о нарушении правил парковки.





Работу эвакуаторщиков писатель считает неправомерной: «Против меня совершались противоправные действия, эвакуация машины на глазах владельца — это нарушение закона», — отметил мужчина.











Сергей Баталов — писатель и журналист, автор фантастических и детективных книг. Живет в Новосибирске, пишет с 2003 года. Среди его произведений — триллер «Волчий остров» и фантастический роман «Звездный рекрут».







Страсти вокруг неправильной парковки в Новосибирске кипят уже не первый год. На крюк эвакуаторов попадают даже служебные машины — в сентябре прошлого года сотрудник службы попытался эвакуировать автомобиль полиции за неправильную парковку. Однако ему пришлось отступить, когда на место примчались сразу несколько нарядов коллег нарушителя.





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