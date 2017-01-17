​Из «Ройял Парка» эвакуировали 150 человек

Днем 17 января в Новосибирске в торговом центре «Ройял Парк» задымилось масло — 150 человек вывели на улицу.







Пожарные выехали на вызов в 16:12.







«Там дымило масло на фуд-корте. Принято было решение об эвакуации администрацией торгового центра. Фактически пожара не было», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.







До прибытия пожарных подразделений эвакуировали 150 человек.







Посетитель, который оказался во время эвакуации на месте происшествия, рассказал, что всех людей сначала спустили на первый этаж торгового центра, а затем попросили выйти на улицу.





«На втором этаже в одном из кафе было большое испарения пара, непонятно почему — не было видно. Потом сразу эта кафешка закрылась, название этой кафешки я не помню — корейская кухня там какая-то. Она сразу же закрыла рольставни, и потом сразу началась эвакуация», — описал очевидец.



















Из-за задымления в торговом центре полилась вода, по словам очевидца, вода текла с потолка в магазине «Квиксилвер».





Около 16:50 пожарные стали уезжать, рассказал посетитель «Ройял Парка». Людей начали пускать, но только в фойе возле входа — на парковку, чтобы забрать машины, попасть не удавалось.





В 17 часов посетители уже смогли подняться на второй этаж, и фуд-корт снова начал открываться.





После открытия



