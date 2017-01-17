НГУ заказал робота-диктора для диктантов

НГУ заказал робота-диктора для диктантов


Новосибирский государственный университет и компания «Орфосемантика» к концу 2017 года внедрит в учебный процесс виртуального диктора, который заменит преподавателей на диктантах по русскому языку.


Об этом НГС.НОВОСТИ 17 января сообщил директор ООО «Орфосемантика» Дмитрий Калашников.


«Корректирующий курс русского языка с электронными диктантами для школьников и студентов у НГУ и "Орфосемантики" заказало Министерство образования и науки РФ. Разработчики совместно с университетом получили грант на создание системы, который закончится в 2017 году, к этому моменту филологи НГУ уже должны будут внедрять электронные диктанты в работе со студентами и школьниками», — рассказал Дмитрий Калашников.


По словам Калашникова, курс является уникальной разработкой. «Там не будет тестов в классическом понимании, не будет заданий типа "впишите правильную букву". Мы решили разработать электронный аналог настоящих диктантов. Ведь люди в жизни не тесты решают, а пишут реальные тексты, не важно, диктует вам диктор или голос в собственной голове», — поясняет разработчик. Интерфейс сервиса предполагает, что на странице будет аудиоплеер и поле ввода, а студент должен будет слушать голос диктора и набирать текст.


«Диктовка будет по всем правилам и канонам, с повторением предложений и так далее. Для этих целей мы сейчас разрабатываем модуль начитки, чтобы любой филолог мог подготовить диктант: начитать его специальным образом и разметить», — объясняет Калашников. По его словам, после окончания диктанта серверы проверят текст, покажут студенту ошибки и сами выставят ему оценку. При этом


в личном профиле пользователя будет копиться информация о его ошибках, благодаря которой система подскажет ученику, к каким правилам стоит отнестись внимательнее.


Сами диктанты будут разрабатывать и начитывать филологи из НГУ. Главная сложность не в проверке, а именно в подготовке диктантов учеными, уверен Калашников: «Нужно сделать программу так, чтобы не специалист в программировании мог подготовить диктант с помощью нашей системы».


На сайте zakupki.gov.ru опубликована информация о разработке системы «Орфосемантикой». По данным закупки, НГУ заказал у IT-компании исследование «алгоритмов, проектирование и разработку опытного экземпляра программного обеспечения "Модуль начитки, проведения и разметки электронных диктантов"». Стоимость работ — 1,31 млн руб.


ООО «Орфосемантика» — компания, которая занимается компьютерной лингвистикой. В 2014–2015 годах она разработала систему онлайн-проверки работ участников международной образовательной акции «Тотальный диктант».


Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали, что создатели «Тотального диктанта» создали собственный курс русского языка.

Наталья Гредина
Фото pixabay.com

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