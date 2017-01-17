​Берег Оби завалили строительным мусором

​В Кировском районе Новосибирска строители привозят на берег реки тонны строительного мусора.











Берег захламляют недалеко от ЖК «Белые росы» рядом с дачами и лодочной станцией.







«Туда КамАЗы привозят строительный мусор. Мы это заметили второго января — поехали жарить шашлыки. КамАЗы один за одним туда мотаются: пять машин проехало, проходит какое-то время, они опять едут. Они разбили, мало того, дорогу, хотя ее трактор чистит. Когда мой муж подошел и спросил: "На основании чего вы возите сюда мусор?", они промолчали и уехали », — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница ВАСХНИЛа Яна Ковальченко.







Яна отметила, что строительную компанию, которая свозит туда мусор, водители тоже не назвали. «Летом, когда мы туда ездим, там купаются дети, люди там отдыхают. Сейчас растает снег — и что дальше? Они везут туда мусор — снежком это припорошит, и они опять завозят через какое-то время», — описала Яна. Мусор складывают в 20–30 метрах от берега.





Она отметила, что видела машины с мусором не раз, последний раз — вчера. На прошлой неделе они с мужем сделали фотографии берега и сняли видео того, что там происходит.



















Редакция НГС с помощью мэрии Новосибирска продолжает выяснять, кто привозит мусор на берег.





​В октябре 2016 года гнев жителей города вызвала огромная свалка посреди улицы в Октябрьском районе, которую вскоре после публикации расчистили.