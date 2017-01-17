​Берег Оби завалили строительным мусором

​В Кировском районе Новосибирска строители привозят на берег реки тонны строительного мусора.


Берег Оби завалили строительным мусором (видео)


Берег захламляют недалеко от ЖК «Белые росы» рядом с дачами и лодочной станцией.


«Туда КамАЗы привозят строительный мусор. Мы это заметили второго января — поехали жарить шашлыки. КамАЗы один за одним туда мотаются: пять машин проехало, проходит какое-то время, они опять едут. Они разбили, мало того, дорогу, хотя ее трактор чистит. Когда мой муж подошел и спросил: "На основании чего вы возите сюда мусор?", они промолчали и уехали », — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница ВАСХНИЛа Яна Ковальченко.


Яна отметила, что строительную компанию, которая свозит туда мусор, водители тоже не назвали. «Летом, когда мы туда ездим, там купаются дети, люди там отдыхают. Сейчас растает снег — и что дальше? Они везут туда мусор — снежком это припорошит, и они опять завозят через какое-то время», — описала Яна. Мусор складывают в 20–30 метрах от берега.


Она отметила, что видела машины с мусором не раз, последний раз — вчера. На прошлой неделе они с мужем сделали фотографии берега и сняли видео того, что там происходит.



Берег Оби завалили строительным мусором (видео)


Берег Оби завалили строительным мусором (видео)


Редакция НГС с помощью мэрии Новосибирска продолжает выяснять, кто привозит мусор на берег.


​В октябре 2016 года гнев жителей города вызвала огромная свалка посреди улицы в Октябрьском районе, которую вскоре после публикации расчистили.

Елена Громкова
Фото и видео предоставлены Яной Ковальченко

Прочтений: 6545
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (36)36
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено