В областной библиотеке появилось кафе c копченой сметаной и перлотто

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Сегодня владельцы представили публике новый проект новосибирского ресторатора Вячеслава Яковлева «Мамин Сибиряк», который открывается в здании Новосибирской государственной областной научной библиотеки.





Кафе заняло часть помещения, которое в свое время занимал Дом журналиста. Яковлев известен своими барами Friends, Twiggy и «Джек Лондон».











В заведении порядка 40 посадочных мест и открытая кухня, которая отделена от зала сплошной стеклянной перегородкой. Главным декоративным элементом интерьера можно считать книжные полки с большим количеством книг, а также статуэток, сувениров — всего, что можно встретить на книжных полках дома. Кроме основного зала в кафе есть имеющий самостоятельный вход буфет, который будет торговать напитками и блюдами навынос (кроме кофе и чая здесь готовят глинтвейн, сбитень, водку на облепихе и т.д.).







Перлотто





Обед из двух блюд с безалкогольным напитком в «Мамином Сибиряке» обойдется в 550–600 руб.





Кухню «Мамина Сибиряка» ее бренд-шеф Денис Квач определяет как «домашнюю, но с выдумкой».





Так в куриные зразы (340 руб.) здесь добавляют сыр, перловую крупу готовят по принципу ризотто со свеклой и уткой (380 руб. — это самая дорогая позиция в меню), пельмени подают на зеленом чае (290 руб.), борщ (190 руб.) — с копченой сметаной, а среди закусок есть «фондю в печеной свекле» (280 руб.). Необычные сочетания встречаются и в разделе десерты: мороженое с бородинским хлебом и соусом из кваса (160 руб.), итальянский молочный десерт панна-котта с ромашкой (200 руб.) и т.д.











Для широкой публики заведение должно открыться в начале будущей недели.





Это уже второе заметное открытие с начала этого года. Ранее, на прошлой неделе заработало заведение близкого ценового уровня — бар Beefy. Из самых последних открытий можно отметить также доставку «рэперской пиццы» и очередную кофейню сети «Чашка кофе», которая заработала на четвертом этаже ТЦ «Галерея Новосибирск». Эти открытия, впрочем, проходят на фоне массовых закрытий заведений, которые прокатились по городу с начала декабря прошлого года.

