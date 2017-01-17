Глубокая дыра в центре города превратилась за день в широкую яму

​В центре Новосибирска жители обнаружили широкую яму на тротуаре, которая возникла за день.


Глубокая дыра в центре города превратилась за день в широкую яму (фото)


«В Центральном районе, на улице Демьяна Бедного, посередине тротуара находится огромная яма, глубиной 0,5 м, прикрытая посередине картонкой. Тротуар здесь не чистился ни разу за сезон, а сейчас в любой момент может произойти несчастный случай!» — написала в редакцию НГС.НОВОСТИ читательница.


Она уточнила, что сделала фото в 10:30. Женщина заметила, что яма находится на муниципальном тротуаре, а не во дворе, и предположила, что ее вырыли как технологическую.


По ее словам, накануне яма была более узкая, но такая же глубокая.


«Вчера она выглядела совсем иначе, это была просто глубокая нора, в которую можно было попасть ногой и сломать ее», — описала читательница.


Глубокая дыра в центре города превратилась за день в широкую яму (фото)


НГС попросил мэрию Новосибирска прокомментировать ситуацию. Мы опубликуем официальный ответ властей сразу же после его получения.


Самая известная яма в Новосибирске, о которой сообщалось прежде, была яма на проезжей части — на перекрестке ​ул. Котовского и Геодезической в Новосибирске. У этой ямы есть свой аккаунт в «Твиттере».

Елена Громкова
Фото читательницы НГС

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