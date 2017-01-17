Глубокая дыра в центре города превратилась за день в широкую яму

​В центре Новосибирска жители обнаружили широкую яму на тротуаре, которая возникла за день.









«В Центральном районе, на улице Демьяна Бедного, посередине тротуара находится огромная яма, глубиной 0,5 м, прикрытая посередине картонкой. Тротуар здесь не чистился ни разу за сезон, а сейчас в любой момент может произойти несчастный случай!» — написала в редакцию НГС.НОВОСТИ читательница.







Она уточнила, что сделала фото в 10:30. Женщина заметила, что яма находится на муниципальном тротуаре, а не во дворе, и предположила, что ее вырыли как технологическую.







По ее словам, накануне яма была более узкая, но такая же глубокая.





«Вчера она выглядела совсем иначе, это была просто глубокая нора, в которую можно было попасть ногой и сломать ее», — описала читательница.











НГС попросил мэрию Новосибирска прокомментировать ситуацию. Мы опубликуем официальный ответ властей сразу же после его получения.







Самая известная яма в Новосибирске, о которой сообщалось прежде, была яма на проезжей части — на перекрестке ​ул. Котовского и Геодезической в Новосибирске. У этой ямы есть свой аккаунт в «Твиттере».