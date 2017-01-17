Новосибирские ученые обнаружили влияющий на депрессию ген

​Ученые новосибирского Института цитологии и генетики СО РАН с помощью новых методов анализа обнаружили ген, который влияет на развитие депрессии у европейцев.





«Нашим ученым удалось идентифицировать ген, участвующий в контроле депрессии. После этого голландские исследователи подтвердили полученный результат на независимой выборке людей, что позволяет считать его достоверным», — сообщает пресс-служба Института цитологии и генетики.







Доктор биологических наук Татьяна Аксенович, возглавлявшая группу сотрудников лаборатории рекомбинационного и сегрегационного анализа Института цитологии и генетики рассказала, что с точки зрения генетики, депрессия — уникальная болезнь.





«Вклад генотипа в развитие депрессии примерно такой же, как и у шизофрении, но для шизофрении уже установлены десятки генов, которые контролируют возникновение и развитие этого заболевания. Для депрессии до сих пор не было надежно установлено ни одного гена»,





— объяснила Татьяна Аксенович.







По словам Аксенович, это связано со спецификой заболевания: пациенты отличаются по частоте, тяжести и продолжительности эпизодов. Кроме того, депрессия характеризуется сложной генетической архитектурой, включающей большое число генов, обладающих малыми эффектами. Известно, что чем меньше эффект гена, тем больший размер выборки требуется для его обнаружения. По некоторым оценкам, для выявления ответственных за депрессию генов требуется обследовать более 50 тыс. человек.







Однако новосибирские исследователи получили результаты, проанализировав около 2 тыс. человек. Материал для исследования был получен от голландского центра «Эразмус» в Роттердаме.







«Мы не стали рассматривать каждый генетический вариант отдельно, как это обычно делается. Вместо этого мы брали ген целиком и исследовали генотипы всех вариантов одновременно. Более того, мы рассматривали только те генетические варианты, которые меняют структуру соответствующего белка. Еще мы изучали не диагноз, т.е. есть депрессия или нет, а сосредоточились на так называемых депрессивных симптомах», — пояснила Татьяна Аксенович.







Чтобы выявить такие симптомы, ученые пользуются специальными опросниками. Анализируя ответы, можно оценить степень предрасположенности к депрессии у человека или степень ее тяжести, когда заболевание уже проявилось.







Ранее сообщалось, что в Международном томографическом центре СО РАН в Новосибирске запущен самый мощный в России томограф для лечения депрессии.

