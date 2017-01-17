​Новосибирские ученые поделились с НГС уникальными кадрами Арктики

Новосибирские ученые поделились с НГС уникальными кадрами Арктики (фото)


​Летом 2016 года новосибирские ученые с научно-исследовательской станции «Остров Самойловский» впервые сняли дельту реки Лена с помощью беспилотника.


По запросу НГС научный сотрудник ИНГГ СО РАН Алексей Фаге, который был в то время на станции и участвовал в запуске, поделился снимками с редакцией и рассказал, что интересного удалось увидеть ученым с высоты птичьего полета.


По словам Фаге, такой детальной съемки в дельте реки Лена никогда не проводилось, самые точные данные со спутника, которые существовали до лета 2016 года, имели разрешение 50 см на 1 пиксель, беспилотник же позволил просмотреть детали ландшафта острова Самойловский с детальностью 3–5 см на 1 пиксель. 


Новосибирские ученые поделились с НГС уникальными кадрами Арктики (фото)


Новосибирские ученые поделились с НГС уникальными кадрами Арктики (фото)


Главным объектом изучения стала заполярная растительность, а также состояние вечной мерзлоты: «При изучении полученных снимков мы обнаружили кое-какие вещи, которые заслуживают пристального внимания. Например, как меняется площадь термокарстовых озер. Вечная мерзлота неравномерно тает и под этими термокарстовыми озерами она тает значительно интенсивнее», — объясняет Фаге. По его словам, съемка с высоты позволяет оперативно наблюдать за этим процессом в отличие от дорогого бурения скважин.


Новосибирские ученые поделились с НГС уникальными кадрами Арктики (фото)


Новосибирские ученые поделились с НГС уникальными кадрами Арктики (фото)


Кроме того, ученые обратили внимание на распространение растений, которое оказалось индикатором интенсивного протаивания почвы. «На снимках хорошо видны участки, на которых растет определенное растение, геофизическая съемка на этих участках показала, что глубина оттайки на этом месте больше. Другой почвенный состав позволяет в течение лета земле здесь протаивать сильнее», — эта корреляция и полученные с ее помощью данные помогают ученым точнее составлять климатические модели, считает ученый. О каком именно растении идет речь, геофизик не сообщил. 


Новосибирские ученые поделились с НГС уникальными кадрами Арктики (фото)


Новосибирские ученые поделились с НГС уникальными кадрами Арктики (фото)


По словам Фаге, в будущем году на станции планируется провести съемку при помощи беспилотного летательного аппарата, используя инфракрасную камеру.


Новосибирские ученые поделились с НГС уникальными кадрами Арктики (фото)


Научно-исследовательская станция «Остров Самойловский» — это международный проект, в котором участвуют ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, а также их немецкие коллеги.


Новосибирские ученые поделились с НГС уникальными кадрами Арктики (фото)


Ранее НГС писал о том, что декан ГГФ НГУ отстаивал в Нью-Йорке расширение арктических границ России.

Наталья Гредина
Фото предоставлены Алексеем Фаге

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