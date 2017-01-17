Областные власти заказали 8 тысяч медалей с камнями и золотом

Правительство Новосибирской области заключило договор с фирмой «Символ» на изготовление юбилейных медалей и знаков отличия с добавлением серебра и золота в честь юбилея региона.





Эти награды будут вручаться по случаю 80-летия Новосибирской области, которое отметят в 2017 году. Цена договора — почти 2,9 млн руб., говорится в документах госзакупки. За эту сумму правительство региона рассчитывает получить 8350 юбилейных медалей к 80-летию Новосибирской области в футляре, 10 знаков отличия «За милосердие и благотворительность» в футляре и 10 знаков отличия «Будущее Новосибирской области» также в футляре.







Заказчик подробно изложил свои пожелания к будущим наградам. «Юбилейная медаль к 80-летию Новосибирской области должна состоять из следующих деталей: "колодка", "основа", "накладка на основу" и "соединительное кольцо". Колодка должна быть украшена барельефными лавровыми ветками в нижней части, расходящимися влево и вправо из середины. По центру основы медали должен быть изображен географический контур Новосибирской области. В левой его части рельефная надпись "80 лет", в правой, в месте расположения города Новосибирска, — прозрачный бесцветный фианит диаметром не менее 1, не более 1,3 мм», — говорится в описании госзакупки.







Знак отличия «За милосердие и благотворительность», который также предполагается носить на груди как медаль, должен быть с глянцевым покрытием серебристого цвета с серебрением всей площади с содержанием чистого серебра 925 пробы. «Верхний уровень детали "основа" должен иметь форму креста золотистого цвета с глянцевым покрытием с золочением всей площади с содержанием чистого золота соответствующего золоту 585 пробы», — описывает будущий знак отличия сайт госзакупок.







Знак «Будущее Новосибирской области» должен иметь форму звезды с двадцатью четырьмя объемными конусообразными лучами. Цвет металла лучей должен чередоваться: между двумя серебристыми должен располагаться один луч золотистого цвета с глянцевым покрытием с золочением всей площади с содержанием чистого золота 585 пробы.







Датой образования Новосибирской области считается 28 сентября 1937 года, когда постановлением ЦИК СССР Западно-Сибирский край был разделен на Новосибирскую область с центром в городе Новосибирске и Алтайский край с центром в городе Барнауле.







В ноябре 2016 года НГС.НОВОСТИ узнали, что вслед за правительством НСО мэрия покупает 50 часов с символикой города, чтобы вручать их в качестве сувениров гостям и делегациям.