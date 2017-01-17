В Новосибирске подорожали сигареты и прием врача

​​Годовая инфляция в Новосибирской области перевалила за 4 %, сильно подорожали услуги нотариусов, чеснок и сигареты.





К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата, сравнив уровень цен в декабре 2015-го и 2016 года.







«В группе продовольственных товаров в 2016 году увеличились цены на чеснок (на 37,3 %), сливочное масло (на 28 %), овсяные хлопья «Геркулес» (на 26,7 %), гречневую крупу (на 25,9 %). Заметно подорожали жевательная резинка (на 20,7%), фруктовые соки (на 20,1 %), сырки творожные, глазированные шоколадом (на 19,1 %), кетчуп (на 17,7 %), оливковое масло (на 17,5 %), сычужные сыры (на 16,7 %)», — сообщили в службе статистики.







При этом, по данным Новосибирскстата, значительно снизились цены на огурцы (на 33,4 %), помидоры (на 25,1 %), лимоны (на 22,4 %),





апельсины (на 16,5 %), картофель (на 13,2 %). Также подешевели рис (на 6,1 %), консервированные овощи (на 4,6 %), фарш (на 3 %) и мясо (на 2,2 %).







Из непродовольственных товаров за год сильнее всего подорожали футбольные мячи (на 24,5 %) и велосипеды для дошкольников (на 24,3 %).





Заметно подскочили цены на детскую одежду и обувь. Стоимость сигарет увеличилась на 18,5 %.







«На 13–15 % стали дороже мужские джинсы и костюмы-двойки, босоножки из искусственной кожи, туалетное мыло и вода, наручные часы, мягкие игрушки. Из медицинских товаров стали дороже корвалол, отечественный анальгин, ренни, лоперамид, поливитамины без минералов отечественного производства, поливитамины с макро- и микроэлементами (на 14–19 %)», — подсчитали в Новосибирскстате.







На этом фоне подешевели смартфоны (на 17,3 %), кирпич (на 10,6 %), кожаные кроссовки для взрослых (на 7,8 %), мужские меховые шапки, электроплиты (на 5,4 %), ДСП (на 5,3 %), телевизоры (на 4,5 %) и планшетные компьютеры (на 4,1 %). Из лекарств стали дешевле линекс (на 13,7 %), левомеколь (на 5,4 %) и индапамид (на 4,3 %).







Из платных услуг наиболее заметно подорожало удостоверение завещания у нотариуса.





Первичный прием врача стал дороже на 16,9 %, отдых в санатории — на 13,5 %, билеты на выставки и в музеи — на 11,9 %. Проезд в междугородных автобусах подорожал на 11,2 %, ремонт холодильников и мытье в бане — на 9,8 %. Фотографии на документы стали обходиться новосибирцам на 9,5 % дороже, чем годом ранее.





«Подешевели полет в салоне экономического класса самолета (на 23,5 %),





годовая стоимость полиса добровольного страхования легковых автомобилей от стандартных рисков (на 15,5 %), экскурсионная поездка во Францию (на 11,6 %), шиномонтаж колес легкового автомобиля (на 8,5 %), процентная ставка (в стоимостном выражении) за пользование потребительским кредитом (на 8 %), разговор по сотовой связи (на 4,7 %)», — отмечают статистики.







В целом годовая инфляция в Новосибирской области достигла 4,4 % (т.е. оказалась существенно ниже, чем в 2015 году). Продукты подорожали в среднем на 4 %, непродовольственные товары — на 5,7 %, а платные услуги — на 2,7 %, уточнили в Новосибирскстате.