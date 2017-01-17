Вторая авиакомпания запускает дешевые рейсы из Новосибирска в Томск

Вторая авиакомпания запускает рейсы в Томск по низкой цене — полеты начнутся уже 23 января.





Магаданская авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») начнет выполнять рейсы из Новосибирска в Томск за 2200 руб. с 23 января, сообщили в пресс-службе томского аэропорта.







«Выполнение рейсов и наличие доступных для пассажиров тарифов стало возможным благодаря программе государственной поддержки развития региональных рейсов. Рейс в Новосибирск будет полностью субсидироваться за счет федерального бюджета», — отметили на предприятии.





В Новосибирск и обратно рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам. Вылет из Томска в Новосибирск назначен на 14:30, а из Новосибирска в Томск — на 17:00, сообщается на сайте аэропорта. Ранее Росавиация сообщала, что «СиЛА» будет выполнять перелет из Новосибирска в Томск на самолете Ан-28.







С 14 января регулярные рейсы из Новосибирска в Томск с билетами по 2100 руб. запустила авиакомпания «Ангара».







Авиаперевозки между Томском и Новосибирском прекратились в конце 2015 года. Как поясняли тогда в пресс-службе администрации Томской области со ссылкой на и.о. начальника регионального департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Дениса Празукина, авиакомпания «Таймыр» (NordStar Airlines) отменила субсидированные рейсы между Новосибирском и Томском из-за нехватки самолетов.