Под Новосибирском рубят полувековые кедры и сосны

Под Новосибирском рубят полувековые кедры и сосны (видео)

В поселке Краснообск начали рубить лес, который посадили около 50 лет назад ​первые жители и основатели поселка. Об этом НГС.НОВОСТИ заявили общественники, которые сейчас пытаются остановить рубку полувековых сосен и кедров.


«Наш лесопарк — уникальный объект, частично природный, частично рукотворный. Его задумывал академик Синягин как буферную зону между городом — Кировским районом и Краснообском. Это около 300 га, засаженных большими массивами хвойных пород, разных ценных пород — более 70 видов кустов и кустарников», — рассказала общественница Наталья Калиновская, заметив, что вырубка началась на прошлой неделе на участке, который несколько лет назад продали в частные руки.


По оценке общественников, на проданном участке, площадь которого около 5 га, около 100 сосен и кедров толщиной 40–50 см. Примерно треть из них уже повалена.


Под Новосибирском рубят полувековые кедры и сосны (видео)

Представитель собственника участка Николай Векшенков отказался уточнить корреспонденту НГС.НОВОСТИ, кому принадлежит земля, пояснив лишь, что ее владелец — физическое лицо. Рассказать, что будет на месте исчезающего леса, он не смог.


«Данный земельный участок к территории парка не относится, а относится к землям поселения. На основании решения суда Новосибирского района мы получили разрешение на вырубку. И осуществили вырубку согласно этому акту. Часть деревьев — кедры, будем пересаживать. Единственно, вопрос — когда. Ориентировочно — летом», — сообщил Николай Векшенков. Он добавил, что собственник изначально хотел поменять участок с лесом на другой — пустой, но не получилось из-за сложности процедуры.


Общественники уже заявили, что намерены написать заявление в прокуратуру. Напомним, что в конце декабря 2016 года экологам-активистам удалось окончательно остановить вырубку леса в районе клиники Мешалкина. Там собирались строить медицинский центр, но прокуратура Новосибирской области через суд добилась отмены строительства в этом месте.



Илья Калинин
Фото предоставлено Натальей Калиновской
Видео: Марина Жерздева

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