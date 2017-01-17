На площади Маркса заработала кофейня имени Карла Маркса





В новосибирском ТЦ «Гранит» на прошлой неделе появилась микрокофейня Karl Marx coffee.





Заведение появилось на месте точки аналогичного формата Moose Coffee Moose (moose по-английски «лось»). В заведении сообщили, что это «просто новое название» — на форме бариста логотип прежней кофейни.





Coffee Moose — это федеральный проект предпринимателя из Ижевска Романа Никитина. Заведения под таким названием работают в 17 городах России. Кроме микрокофеен Никитин продает франшизу на «антикафе» New York Coffee и закусочные Hotdoger.





В Новосибирске работает одно New York Coffee (на Красном проспекте) и один Hotdoger. Владельцы «Хотдогера». впрочем, закрыли уже свое отдельное заведение на пр. Маркса, переехав в центр, в бар «Скайвокер», где работают на условиях субаренды.









Выбор напитков в новом заведении в целом стандартный. Американо минимального объема (250 мл) стоит 79 руб., капучино — 99 руб. Среди сравнительно оригинальных напитков можно отметить латте-халва (119 руб.) и кофе масала (индийский напиток на основе чая, молока и специй — 119 руб.). Кроме кофе в заведении готовят безалкогольный глинтвейн и чаи.











Карл Маркс — не первая известная личность, чье имя используют предприниматели для продвижения своих проектов. В прошлом году, например, на ул. Ленина в гостинице «Центральная» заработал броу-бар BREZHNEV (известно, что генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев имел густые брови). В октябре прошлого года на Вокальной магистрали заработал ресторан итальянской кухни Fellini. А в 2011 году торговцы чаем пытались использовать для названия своего ресторанного проекта партийную кличку Иосифа Джугашвили Коба.

