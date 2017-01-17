Новосибирцы не могут сдать на права из-за нечищеного автодрома

​Ученик новосибирской автошколы пожаловался, что несколько месяцев не может сдать экзамен на права: инспектор ГИБДД не принимает экзамен, потому что недоволен тем, как почищен автодром.





«В июле я поступил в автошколу НГТУ, курсы прошел, в начале октября у нас была первая сдача — теория, в тот же день поехали на автодром. Снег выпал, первая слякоть, но автодром приняли, все нормально. Я допустил ошибку, поэтому не сдал в тот день. Примерно через 2 недели назначили повторную сдачу — там начал уже снег идти, погодные условия не позволяли. И так, с интервалом в неделю-две, предлагали сдачи, и в этот же день шел снег, или автодром был нечищеный. Инспектор приезжал и говорил: «Сегодня — нет, потому что автодром не готов»», — рассказал НГС.НОВОСТИ новосибирец, представившийся Дмитрием.







Он пояснил, что из-за этого не смог сдать экзамен на автодроме примерно 5 раз. Кроме мужчины, сдать экзамен не могут еще около 30 человек. «Сегодня автодром почистили довольно прилично, но все равно инспектор приехал, сказал: "Контрольные линии, разметку не видно" и отменил сдачу», — сетует Дмитрий.







В автошколе НГТУ рассказали, что в сентябре 2016 года в силу вступил новый порядок приема экзаменов на права. Там сказано, что на автодроме должна быть видна разметка и коэффициент сцепления должен быть 0,4. При этом, по данным корреспондента НГС.НОВОСТИ, еще в требованиях к автодромам, утвержденных в 2014 году, было прописано, что коэффициент сцепления покрытия должен обеспечивать безопасные условия движения и составлять не менее 0,4.







«Это чистый асфальт практически. Как в Сибири добиться, чтобы был чистый асфальт? Мы все это дело почистили, но он [инспектор] походил, пошаркал [ногой]: да, коэффициент сцепления плохой, тут не видно [разметки]. У нас автодром был чищеный до асфальта, ну где-то снег лежал немножко. Перед новым годом точно такой же автодром у нас приняли, а вот сегодня — нет, не знаю почему», — сказал представитель автошколы.







Он добавил, что подобная ситуация за зиму повторялась уже несколько раз. «Это проблема не только у нас, в других автошколах вам тоже самое расскажут», — заключили в автошколе НГТУ.







В ГИБДД по Новосибирской области оперативный комментарий о ситуации в автошколах предоставить не смогли.







Ранее корреспонденты НГС.АВТО рассказывали историю девушки, которая не сдала на права с 6-го раза.

