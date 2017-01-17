Мэрия сняла запрет на строительство на месте клуба «Отдых»

Власти Новосибирска опубликовали разрешение на строительство первого дома жилого комплекса на ул. Богдана Хмельницкого, датированное 30 декабря 2016 года.





Первым этапом жилого комплекса на ул. Богдана Хмельницкого построят дом № 21/1 стр. — №2 по генплану застройщика на границе с сосновым бором. Общая площадь 21-этажной башни должна превысить 47 тыс. кв. м, в ней предусмотрены коммерческие помещения и подземный паркинг.







Следующими этапами строительства должны стать еще две «свечки» с подземными парковками.







Как объяснил начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев, опубликованный документ появился на муниципальном портале после отмены распоряжения мэра о приостановке действия ранее выданного застройщику разрешения на строительство.







Напомним, осенью прошлого года Анатолий Локоть встретился с общественниками, возмущенными сносом зданий Дома спорта и клуба «Отдых». «На этой встрече было принято решение, что пока застройщик не найдет решение по восстановлению спортивного объекта, которых недостаточно на этой территории, распоряжением мэра разрешение на строительство будет приостановлено», — пояснил Кондратьев.







В конце декабря ОАО «СИАСК» представило первые предпроектные предложения по строительству нового спортивного объекта в составе жилого комплекса, который должен заменить снесенный Дом спорта. «Этот проект был одобрен президиумом градсовета, застройщику было предложено в течение января подготовить рабочую документацию и вынести этот проект на совместное заседание президиума и общественного совета по вопросам градостроительства, которое состоится в начале февраля. После того, как проект был одобрен, постановление о приостановке разрешения на строительство было отменено», — добавил глава департамента строительства и архитектуры.







Снос двух зданий на ул. Богдана Хмельницкого и проект строительства жилого комплекса на их месте вызвал широкий общественный резонанс и привел к ряду акций протеста местных жителей, которые пытались привлечь внимание к застройке даже Владимира Путина.







Результатом акций, в которых принимали участие городские депутаты, архитекторы и эксперты, стало признание части ул. Богдана Хмельницкого достопримечательным местом. Этот статус, в частности, предполагает запрет любого строительства без согласования с региональным управлением по госохране объектов культурного наследия. Между тем, согласно генпланам, зона, в которой предусмотрено строительство трех новых «свечек», в охраняемую территорию не входит.