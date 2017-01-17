Этой ночью в небе над Новосибирском пролетит самый яркий астероид

Этой ночью в небе над Новосибирском пролетит самый яркий астероид (фото)

В ночь с 17 на 18 января новосибирцы смогут наблюдать в небе противостояние самого яркого астероида Веста, Солнца и Земли.


«Астероид движется сейчас по созвездиям — из Рака переходит в Близнецы. Эти созвездия высоко над горизонтом у нас поднимаются в восточной части неба, высоко на юге в середине ночи и всю ночь их видно», — рассказала специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.


Астероид Веста — самый яркий астероид в главном астероидном поясе Солнечной системы.


Однако звездная величина астероида примерно 6,2, пояснила Виктория Дамм, а человеческий глаз может увидеть до 6 звездной величины. Поэтому для наблюдений нужен прибор — может помочь бинокль.


«Астероид сейчас находится в противостоянии — Солнце, Земля и сам астероид выстроились в одну линию. Поэтому его очень хорошо видно, он очень хорошо отражает от себя солнечный свет. Расстояние его от земли — 228 млн км», — добавила Виктория.


В «Планетарии» также отметили, что астероид можно будет наблюдать в январе-феврале в созвездии Близнецов.


В середине декабря над Новосибирском шел звездный дождь от астероида Фаэтон.

Елена Громкова
Фото wikipedia.org

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