Этой ночью в небе над Новосибирском пролетит самый яркий астероид

В ночь с 17 на 18 января новосибирцы смогут наблюдать в небе противостояние самого яркого астероида Веста, Солнца и Земли.







«Астероид движется сейчас по созвездиям — из Рака переходит в Близнецы. Эти созвездия высоко над горизонтом у нас поднимаются в восточной части неба, высоко на юге в середине ночи и всю ночь их видно», — рассказала специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.







Астероид Веста — самый яркий астероид в главном астероидном поясе Солнечной системы.





Однако звездная величина астероида примерно 6,2, пояснила Виктория Дамм, а человеческий глаз может увидеть до 6 звездной величины. Поэтому для наблюдений нужен прибор — может помочь бинокль.







«Астероид сейчас находится в противостоянии — Солнце, Земля и сам астероид выстроились в одну линию. Поэтому его очень хорошо видно, он очень хорошо отражает от себя солнечный свет. Расстояние его от земли — 228 млн км», — добавила Виктория.







В «Планетарии» также отметили, что астероид можно будет наблюдать в январе-феврале в созвездии Близнецов.





В середине декабря над Новосибирском шел звездный дождь от астероида Фаэтон.