В Новосибирске заметили редкую птицу урагуса





​На левом берегу Новосибирска орнитологи нашли урагуса — длиннохвостого снегиря с серебристо-розовым оперением.







«У поселка Южный в сумерках обратил внимание на необычную пташку на единственном торчащем из сугроба стволике полыни. Она перепорхнула на другую такую веточку и сомнения не осталось — на полыни кормилась пара урагусов. До этого я видел их в Новосибирске лет 10 назад из окна электрички у остановки Левая Обь», — рассказал НГС.НОВОСТИ орнитолог Алексей Яновский.







По словам орнитолога, урагусы — эндемики, они встречаются в основном на юге Сибири — в Томской, Кемеровской областях, в Хакасии, Красноярском крае.







Алексей Яновский встречал гнездо урагусов в Новосибирской области только в Колыванском районе, это было в 1970-х годах. Птицы тогда гнездились на болоте в зарослях ивняка.







«Из-за сильных морозов к северо-востоку от Новосибирска и из-за обилия снега птицам приходится перемещаться в поисках зарослей сорных трав, которые возвышаются над снегом, — объяснил появление птиц в Новосибирске орнитолог. — Они перемещаются на юг, юго-запад, где не такой глубокий снег. Кормятся урагусы только семенами сорных трав, на деревьях кормиться не могут. Обычно обитают в поймах рек, там много кормовых растений».







У урагусов необычное оперение — перья самцов имеют пеструю окраску, вся голова, надхвостье и брюшко у них розовые, хвост и крылья черно-белые, на горле и зобе есть серебристые вкрапления. У самок цвет оперения варьируется от грязно-розового до почти черного.







В этом году из-за обилия снега в Новосибирске также наблюдается много ворон — горожане часто видят каркающие стаи, которые в сумерках носятся над центром города.