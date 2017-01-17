​Дело об убийстве стилиста из-за красного джипа дошло до суда

Игорь Баландин

В Новосибирске в суд передано дело 24-летнего Александра Семенова и 28-летнего Александра Коробейникова, обвиненных в убийстве своего знакомого Игоря Баландина из-за нового красного автомобиля.







Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора НСО Андрей Турбин.







«Обвиняемые, пожелав завладеть новым автомобилем "Тойота РАВ4" своего товарища и затем убить его, в ночь на 02.05.2016 встретились с ним в п. Линево и под надуманным предлогом попросили выехать с ними на машине потерпевшего в лесной массив», — рассказали в прокуратуре НСО.







47-летний потерпевший согласился, а когда компания приехала на место, преступники избили знакомого и задушили веревкой. После убийства обвиняемые забрали у убитого 1 тыс. руб. и 11 долл. США, мобильный телефон, банковские карты и ювелирные изделия.







Тело преступники спрятали в лесу под Бердском, телефон и украшения сдали в ломбард, а машину выставили на продажу и продали за 380 тыс. руб. в Кемерово, рассказали в прокуратуре.







Ранее сообщалось, что 5 мая коллеги предпринимателя и стилиста-парикмахера салона «Мастер-Класс» в Академгородке Игоря Баландина обратились в полицию — мужчина не отвечал на звонки и не появлялся на работе уже второй день. 7 мая Баландина нашли убитым, в этот же день задержали подозреваемых.







Оба ранее были судимы — один за грабеж, второй за кражу, один был безработным, другой работал на заводе.







Облсуд будет судить Семенова и Коробейникова за разбойное нападение и убийство (ст. 162 УК РФ и 105 УК РФ).

