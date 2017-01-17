Водитель «Тойоты» протаранил маршрутку на перекрестке в центре города

Иномарка влетела в ГАЗ с пассажирами на перекрестке ул. Ипподромской и Военной в Новосибирске.





Авария произошла недалеко от ТРЦ «Аура» 17 января в 6:50. «24-летний водитель, стаж вождения 5 лет, на "Тойоте Камри" ехал по ул. Ипподромской со стороны Фрунзе в сторону Октябрьской магистрали в прямом направлении. И у дома № 37 по ул. Тополевая столкнулся с ГАЗ маршрута № 11», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







За рулем маршрутки был 45-летний водитель со стажем вождения 25 лет. По данным ГИБДД, маршрутка поворачивала налево с Ипподромской на Военную в сторону Орджоникидзе.











В ГИБДД сообщили, что в аварии пострадал один пассажир маршрутки, сколько человеку лет и какие у него травмы, пока неизвестно.







Очевидцы аварии в соцсетях пишут, что водитель «Тойоты» пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора. Один из очевидцев аварии рассказал НГС.НОВОСТИ, что ехал по ул. Военной и уже на подъезде к ул. Ипподромской обратил внимание на необычный для этого времени затор. «Потом заметил и проблесковые маячки "скорой помощи". Поток двигался медленно. Выехав на Ипподромскую, я увидел последствия аварии: легковая машина въехала передней частью в маршрутную "ГАЗель", поворачивавшую к "Ауре"», — рассказал мужчина.







Он добавил, что на месте аварии было три машины «скорой помощи» и экипаж ДПС.











Аварии с пассажирским транспортом в Новосибирске происходят часто. Недавно НГС.НОВОСТИ писали о столкновении «Тойоты Камри» и маршрутки № 51 на перекрестке в Калининском районе — в ДТП пострадали две пассажирки «ГАЗели».

