Водитель «Тойоты» протаранил маршрутку на перекрестке в центре города

Водитель «Тойоты» протаранил маршрутку на перекрестке в центре города (фото)

Иномарка влетела в ГАЗ с пассажирами на перекрестке ул. Ипподромской и Военной в Новосибирске.


Авария произошла недалеко от ТРЦ «Аура» 17 января в 6:50. «24-летний водитель, стаж вождения 5 лет, на "Тойоте Камри" ехал по ул. Ипподромской со стороны Фрунзе в сторону Октябрьской магистрали в прямом направлении. И у дома № 37 по ул. Тополевая столкнулся с ГАЗ маршрута № 11», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


За рулем маршрутки был 45-летний водитель со стажем вождения 25 лет. По данным ГИБДД, маршрутка поворачивала налево с Ипподромской на Военную в сторону Орджоникидзе.


Водитель «Тойоты» протаранил маршрутку на перекрестке в центре города (фото)


В ГИБДД сообщили, что в аварии пострадал один пассажир маршрутки, сколько человеку лет и какие у него травмы, пока неизвестно.


Очевидцы аварии в соцсетях пишут, что водитель «Тойоты» пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора. Один из очевидцев аварии рассказал НГС.НОВОСТИ, что ехал по ул. Военной и уже на подъезде к ул. Ипподромской обратил внимание на необычный для этого времени затор. «Потом заметил и проблесковые маячки "скорой помощи". Поток двигался медленно. Выехав на Ипподромскую, я увидел последствия аварии: легковая машина въехала передней частью в маршрутную "ГАЗель", поворачивавшую к "Ауре"», — рассказал мужчина.


Он добавил, что на месте аварии было три машины «скорой помощи» и экипаж ДПС.


Водитель «Тойоты» протаранил маршрутку на перекрестке в центре города (фото)


Аварии с пассажирским транспортом в Новосибирске происходят часто. Недавно НГС.НОВОСТИ писали о столкновении «Тойоты Камри» и маршрутки № 51 на перекрестке в Калининском районе — в ДТП пострадали две пассажирки «ГАЗели».

Ксения Евдокимова
Фото предоставлены группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску

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