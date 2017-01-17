Приемную депутата забросали бутылками с зажигательной смесью

Приемную депутата забросали бутылками с зажигательной смесью

​Минувшей ночью в микрорайоне ОбьГЭС загорелась приемная депутата Заксобрания Новосибирской области Алексея Андреева, пожарные нашли на месте происшествия расплавившиеся бутылки с запахом горючего.


Информацию о пожаре в приемной депутата подтвердили в пресс-службе Заксобрания.


Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре в доме № 54 по ул. 40 лет Комсомола поступило 17 января в 2:57. Через 53 минуты пожарным удалось полностью потушить огонь.


«В помещении размером 3,5 на 4 кв. м огнем повреждена мебель, оргтехника, оконная рама. Погибших и травмированных нет. Причина пожара устанавливается», — сообщили в МЧС.


Специалисты не исключают, что помещение могли поджечь. «Там были обнаружены оплавленные пластиковые бутылки с характерными запахом горючей жидкости», — сообщили спасатели.

Ольга Хмелевская
Фото zsnso.ru


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