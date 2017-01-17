НОВАТ показал новые интеллектуальные прожекторы

​В Новосибирском оперном театре (НОВАТ) установили 60 новых прожекторов интеллектуального света.





Основную часть сценического оборудования заменили вчера, 16 января. Прожекторы будут использоваться в постановках театра. Также вчера вечером в официальном аккаунте НОВАТа в социальной сети Instagram появилось видео, которое наглядно демонстрирует, как работают прожекторы интеллектуального света.

По данным сайта Госзакупок, поставку светотехнического оборудования руководство театра заказывало в ноябре 2016 года. Начальная (максимальная) цена контракта составила более 62,5 млн и включала в себя поставку «интеллектуальных управляемых приборов» двух типов.







Под интеллектуальным светом в театре подразумевают особую систему управления прожекторами, подобная стоит, например, в Большом театре в Москве.





В декабре 2016 года Новосибирский театр оперы и балета через сайт Госзакупок сообщил, что арендует у Михайловского театра Санкт-Петербурга реквизит к балету «Спартак» за 8 млн руб.