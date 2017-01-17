Стоимость домашнего холодца в Новосибирске достигла 350 рублей

​Чтобы приготовить холодец из курицы, говядины и свинины, новосибирским хозяйкам придется потратить на продукты в среднем 347 руб.





К такому выводу пришли аналитики агропромышленного портала Agro2b.ru.







Специалисты портала решили выяснить, во сколько обойдется приготовление холодца жителям разных регионов России. В рецепт угощения аналитики включили 600 г курицы, 600 г свинины, 300 г говядины, 100 г лука, 150 г моркови, лавровый лист, чеснок, соль и перец по вкусу. Цены на продукты для каждого региона аналитики рассчитали по данным Росстата.







Как оказалось, жителям Новосибирской области приготовление холодца обойдется в 347,48 руб. Из них 93,49 руб. хозяйки потратят на говядину,165,68 руб. — на свинину, 81,90 руб. — на курицу, 2,36 руб. — на 100 г лука и 4,05 руб. — на морковь.







Самый дешевый холодец аналитики обнаружили в Липецкой области. За продукты для этого блюда липчанам придется выложить 296,54 руб. Регионом с самыми дорогими ингредиентами оказался Чукотский автономный округ: его жителям приготовление холодца обойдется в 690 руб.







Ранее аналитики портала Agro2b.ru. подсчитали стоимость оливье и пельменей в разных регионах России, в том числе в Новосибирской области.