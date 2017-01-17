​Утренняя пробка на ул. Большевистской растянулась на 8 километров

Утренняя пробка на ул. Большевистской растянулась на 8 километров (схема)

Рекордсменом среди пробок в утренний час пик сегодня, 17 января, стал затор на ул. Большевистской — он растянулся от станции Разъезд Иня до ул. Восход.


Длина этой пробки, по данным сервиса Яндекс.Пробки, достигла в 8:40 почти 8 км. Скорость транспорта не превышает 5 км/ч. Также неожиданно плотное движение этим утром на Каменской – Ипподромской. Из-за необычного скопления транспорта загруженность магистрали к ул. Большевистской — 4 балла, что на 4 балла выше обычного.


На левом берегу, как сообщает сервис Яндекс.Пробки, тяжелая ситуация на подъезде к пл. Труда. Транспорт стоит как на выезде с ул. Широкой, так и на ул. Станиславского. Бордовым цветом на карте окрашена ул. Котовского. Кроме того, затруднен проезд к Октябрьскому мосту по ул. Немировича-Данченко.


Общая ситуация с пробками на дорогах города оценивается на 8 баллов. Вчера в утренний час пик было 7 баллов, а также почти исчезла длинная медленная пробка на ул. Выборной.

Анна Наумцева
скриншот yandex.ru/maps

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