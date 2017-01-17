​В метро на площади Ленина на полгода закрыли эскалатор 

В метро на площади Ленина на полгода закрыли эскалатор  (фото)

Один из трех эскалаторов, ведущих к выходу на ул. Вокзальная магистраль со станции метро «Площадь Ленина», закрылся на капитальный ремонт.


В метро на площади Ленина на полгода закрыли эскалатор  (фото)


Сейчас эскалатор отгорожен металлическим щитом и частично разобран. По наблюдениям очевидцев, еще вчера, 16 января, утром средний эскалатор был в рабочем состоянии, но вечером его отключили. Другие два эскалатора работают.


В метро на площади Ленина на полгода закрыли эскалатор  (фото)


Судя по объявлению на заграждении, эскалатор будет на ремонте до 23 июня. Администрация метрополитена приносит пассажирам свои извинения.


Прошлым летом на пл. Ленина ремонтировали один из входов в метро, ведущий к Новосибирскому оперному театру.  

Анна Наумцева
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