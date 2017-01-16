​Высаженная на мороз школьница, новосибирская модель в Лондоне и другие главные новости

Высаженная на мороз школьница, новосибирская модель в Лондоне и другие главные новости

Дайджест главных событий 16 января по версии НГС.


• Темой дня стал очередной инцидент в общественном транспорте: школьницу, у которой сломался проездной, высадили на улицу, и ей пришлось идти пешком по морозу. Поступок кондуктора быстро получил общественный резонанс и дошел до мэра Новосибирска.


• Жители одной из многоэтажек мучаются от соседства с заваленной мусором под самый потолок квартирой. Хозяйка там не живет, но носит туда хлам уже 2 года. Соседей замучила тошнотворная вонь и тараканы.


• Девушка из Искитима выступила в качестве модели на неделе моды в Лондоне. Причем показывала она необычную одежду — и мужскую, и женскую одновременно.


• В Новосибирске починят 9 самых аварийных участков дорог — деньги на это уже запланированы в федеральном бюджете. Главное, чтобы ремонт оказался долговечным и через год не пришлось латать проезжую часть заново.

Марк Волков
Фото Ольги Бурлаковой

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