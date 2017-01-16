Девять опасных дорог Новосибирска починят на федеральные деньги

​​Власти Новосибирска назвали аварийные участки улиц, которые отремонтируют в 2017 году по программе «Безопасные и качественные дороги».





Дорожники города планируют отремонтировать 9 дорог и ликвидировать 15 мест концентрации ДТП. Список дорог назвал 16 января начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский:







Ул. Петухова – участок от пл. Кирова до Советского шоссе;



Ул. Восход – от ул. Кирова до Зыряновской;



Ул. Немировича-Данченко – от пл. Лыщинского до Сибиряков-Гвардейцев;



Мочищенское шоссе – от Красного проспекта до Жуковского;



Красный проспект – от Писарева до ул. Аэропорт;



Ул. Никитина – от ул. Кирова до Есенина;



Ул. Авиастроителей – от Учительской до Писемского;



Ул. Шлюзовая;



Ул. Станционная – от пл. Энергетиков до Дукача.







По словам Алексеевского, федеральная программа рассчитана на 9 лет — с 2017 по 2025 годы, к концу программы должно быть ликвидировано 75 % очагов аварийности. Всего в программу вошло 59 объектов, 219 км дорог, потратить на которые планируется 9 млрд 198 млн руб. Примерно половина из этих денег — вливания из федерального бюджета, остальное — из областного и городского.







В 2017 году сумма финансирования составит 1 млрд 037 млн руб., из них 480 млн — федеральные деньги, 320 млн — бюджет области и 237 млн — городской бюджет.







«Привести в порядок проезжую часть, заменить бордюры, отремонтировать тротуары, заменить светофоры, разметку нанести не краской, а пластиком, сделать ограждение пешеходное — по новым требованиям, оно должно быть от перекрестка по 50 м в каждую сторону. Замена знаков, а места концентрации ДТП — оборудовать регистраторами», — рассказал о будущей работе Алексеевский.







Сейчас департамент транспорта сделал проекты ремонта дорог и направил их на экспертизу. На следующей неделе будут объявлены конкурсы, и до 15 марта власти должны заключить контракты с подрядчиками. По плану, приступят дорожники к ремонту в начале мая, а прием выполненных работ назначен на 1 ноября.





Ранее власти называли дороги, которые требуют ремонта и могут до 2025 года попасть в программу «Безопасные и качественные дороги».

