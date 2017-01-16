Новосибирец устроил дрифт на ПАЗе за «Мегой»

Новосибирец устроил дрифт на ПАЗе за «Мегой» (видео)


НГС разыскал водителя автобуса — он признался, что так хотел «выбросить адреналин».


«Я считаю, что лучше ПАЗика для Сибири машины нет, он никогда не вымрет. В ЛиАЗе, например, холодно, четыре печки на весь салон в больших автобусах — это ни о чем. МАЗы еще более-менее», — делится мужчина.


На «Ютубе» 15 января появился видеоролик, на котором водитель ПАЗа дрифтует под динамичную музыку. НГС.НОВОСТИ разыскали водителя автобуса.


47-летний Евгений Пузанов рассказал, что решил покрутиться на льду за СТЦ «МЕГА» 14 января.


«Дрифт на ПАЗике ничем не отличается от дрифта на легковушке — даже спокойнее это и площадку надо побольше. Это крик души можно сказать. Дрифтую — иногда, — рассказывает собеседник. — У меня "ГАЗель" пассажирская и свой ПАЗик дома стоит, а это рабочий.  На автовокзале вижу постоянно дрифтеров, около ТЭЦ-5. Надо же куда-то ехать, если подрифтовать, да, можно куда-то сорваться, но смотря куда нужно ехать».


Водителем автобуса Евгений работает с 1992 года, в основном ездил на ПАЗах от ул. Земнухова до ТК «Толмачевский» (автобус № 28): «Ездили быстро — тебя в одну сторону пять обгоняло, в другую. Я с велосипеда сел на автобус. Ездил и на ЛиАЗе, и на ЛАЗе — каких только автобусов у меня не было, начинал с обыкновенного "лунохода" (ЛиАЗ-677). Первый раз получилось [дрифтовать] на старом луноходе — как-то развернуло меня, потом стал так разворачиваться на конечной — ехал в одну сторону, развернулся в другую», — делится водитель.


«Категории на легковую машину у меня нет, попытался открыть сейчас, а мне сказали — иди, учись.  Я говорю — тюрьму  возить могу (перевозку заключенных), а себя не могу. Это только в нашем государстве — раньше можно было просто — на [категорию] B, С cдал и все, езди, никаких тебе правил. Но это было до 2000 года, если бы тогда сделал...», — вздыхает мужчина.


Сейчас мужчина ездит на автобусе № 227 «Детская поликлиника (Обь) – "Леруа Мерлен"».


В Новосибирске часто устраивают соревнования по дрифту.  «Кубок столицы Сибири по дрифту-2016» прошел, как обычно, летом на площадке у Экспоцентра.


Внимание, новая рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте свои фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Ольга Власова
Видео youtube.com, канал Кристины Черных

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