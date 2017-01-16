​Мэрия ищет начальника департамента образования с зарплатой 100 тысяч

Мэрия ищет начальника департамента образования с зарплатой 100 тысяч

На сайте Госслужбы появилась вакансия начальника департамента образования мэрии Новосибирска с зарплатой в 100–105,9 тыс. руб.


«Вакансия появилась в соответствии с действующим законодательством и находится там с октября месяца. Сейчас ее просто обновили», — пояснили НГС.НОВОСТИ в управлении муниципальной службы и кадров мэрии.


От кандидата требуется знание Конституции РФ, федеральных законов и других нормативных правовых актов, законодательства НСО в сфере организации местного самоуправления, устава города Новосибирска и др.


Будущему начальнику департамента с высшим образованием, стажем госслужбы не менее 5 лет и работой по специальности не менее 6 лет предлагают нормированную пятидневную рабочую неделю с 9 до 18 часов, отсутствие командировок и бессрочный контракт.


По данным сайта мэрии Новосибирска, и.о. начальника департамента образования сейчас числится Рамиль Ахметгареев. Летом 2016 года управление образования было переформировано в департамент образования. До 30 декабря 2015 года его возглавляла Наталья Копаева. Однако мэр Анатолий Локоть уволил ее после череды скандалов в детских садах. В октябре три девочки в детсаду отравились «спайсами» в Дзержинском районе, затем 7 декабря в детском саду № 45 девочка погибла во время утренней прогулки, засунув голову между ступеньками горки. Мэрия усмотрела в череде несчастий с детьми плохую работу начальника управления образования.

Анна Наумцева
Скриншот gossluzhba.gov.ru

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