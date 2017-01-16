Александр Солодкин заплатит более миллиона за ущерб бюджету

Александр Солодкин заплатит более миллиона за ущерб бюджету

​Суд удовлетворил иск прокурора НСО о взыскании с экс-советника губернатора по спорту Александра Солодкина ущерба в размере 1 млн руб.


«Иск удовлетворен в полном объеме», — сообщил НГС.НОВОСТИ 16 января помощник судьи Маргариты Сидорчук.


Прокуратура области просила взыскать с Александра Солодкина-старшего 1 млн 56 тыс. 620 руб. Именно такой ущерб причинил региональной казне Александр Солодкин по эпизоду о хищении средств на проведение спортивных соревнований. Похищенные деньги должны были пойти на проведение 2-го этапа Первой летней спартакиады молодежи России.


Суд ранее установил, что эти деньги чиновник похитил у областного бюджета, используя свое служебное положение, рассказывали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе облпрокуратуры.


Экс-советника губернатора по спорту Александра Солодкина и его сына Александра Солодкина-младшего, ранее занимавшего должность вице-мэра Новосибирска, задержали по подозрению в тяжких преступлениях еще в феврале 2010 года и посадили в СИЗО.


С сентября 2014 года Солодкин-старший был переведен из СИЗО под домашний арест по медицинским показаниям. Осенью 2015 года Новосибирский областной суд признал Солодкиных и бывшего заместителя главы управления ФСКН по Новосибирской области Андрея Андреева виновными в участии в преступном сообществе.


17 июня 2016 года Верховный суд РФ рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Солодкиным и Андрееву. Солодкину-младшему и Андрееву наказание было смягчено. Приговор Солодкину-старшему остался прежним — 6 лет колонии общего режима со штрафом 1,2 млн руб., но в тот же день его освободили из-под ареста, так как свой срок он уже отбыл.

Ольга Власова
Фото iStock_39565112_AndreyPopov

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