Китайцы скопировали монеты с Новосибирским зоопарком

В интернете появились копии монет с животными Новосибирского зоопарка, которые выпускались по заказу новосибирской нумизматической компании от имени Виргинских островов. 


Китайцы скопировали монеты с Новосибирским зоопарком (фото)


«Я еще не видел эти подделки и даже не слышал об этом выпуске. Такое у нас впервые. Но этот факт, безусловно, говорит о популярности нашего выпуска», — сообщил руководитель новосибирской нумизматической компании Katz Coins Notes & Supples Corp. Станислав Кац. Он предположил, что выпуск копий организовали те недобросовестные партнеры, кто обманул их с оформлением разрешения на эмиссию монет от имени Виргинских островов.


Китайцы скопировали монеты с Новосибирским зоопарком (фото)


Монеты со львом и орангутангом из серии «Новосибирский зоопарк» по цене 450 руб. можно найти на интернет-аукционе «Мешок». Продавец честно предупреждает, что монета является копией и будет напрямую доставлена на адрес покупателя из Китая в течение 30 (+/– 10) дней. 


Сторона монеты с животными полностью копирует новосибирский выпуск, оборотная — изменена. На копии под портретом британской королевы обозначена страна Тувалу и добавлена надпись: «1/2 oz 999 silver», что обозначает: монета выполнена из серебра высшей пробы, весом пол-унции (примерно 16 г). Однако Станислав пояснил, что не надо надеяться —  монета не серебряная.


Подобные монеты появились также и на китайской торговой площадке AliExpress, где они стоят 292 руб. 80 коп. Также здесь можно найти аналогичные монеты из «зоопарковской» серии, выпущенные якобы и в Австралии.

Илья Калинин
Фото aliexpress.com

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