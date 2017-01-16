Суд завалили делами матерящихся сибиряков

Суд завалили делами матерящихся сибиряков

С начала года в Искитимском районе Новосибирской области случился всплеск административных наказаний за нецензурную брань.


«В 2015 году административных правонарушений по хулиганству были рассмотрены в количестве 592 дел, 2016-м — 324 дел. Но в 2017-м за рабочую неделю рассмотрели уже 30 дел», — рассказали НГС.НОВОСТИ в Искитимском районном суде. В суде отметили также, что в основном дела о хулиганстве — это дела о нецензурной брани в общественных местах и пьяном виде.


Причины такого всплеска в суде назвать затруднились, предположив, что так на людей могли повлиять новогодние праздники.


Эти постановления суд выносил по ч. 1. ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью).


Например, 12 января суд дал пять суток ареста мужчине, который, «находясь в состоянии опьянения, выражался грубой нецензурной бранью в присутствии граждан, чем нарушил общественный порядок и выразил неуважение к обществу». О мужчине известно, что он освободился из колонии, а во время хулиганства был трезв.


11 января сутки ареста за похожее нарушение получил мужчина, который был пьяным, когда ругался. 2 января суд оштрафовал на 500 руб. за пьяную брань женщину.


В сентябре 2016 года НГС писал о том, как 64-летняя жительница Мошковского района заплатила двойной штраф за оскорбление продавщицы универмага.

Елена Громкова
Фото Андрея Старостина (РИА Новости)

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