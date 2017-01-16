Мэр о выгнавшем девочку на мороз кондукторе: «Такие люди в транспорте работать не должны!»

​Мэр Новосибирска Анатолий Локоть возмутился поведением кондуктора, высадившей из автобуса девочку со сломанным проездным.





«Возмущен ситуацией с девочкой, которую высадили из автобуса № 95 в 30-градусный мороз! Этот вопиющий случай произошел вчера. У 12-летней школьницы сломалась проездная карта, а наличных денег с собой не оказалось. Кондуктор автобуса не вошла в положение ребенка и выгнала девочку на улицу», — написал на своей странице в соцсети Facebook Анатолий Локоть.







Мэр рассказал, что потребовал от управления пассажирских перевозок разобраться в ситуации и добавил, что фирма-перевозчик сейчас готовит объяснительную.







«Такие люди в общественном транспорте Новосибирска работать не должны!





Все, кто занимается пассажирскими перевозками в Новосибирске, должны уяснить для себя, что такое отношение к детям недопустимо. Мэрия будет жестко реагировать на подобные случаи и при необходимости искать более ответственных перевозчиков на маршрут», — заявил мэр.







Происшествие, возмутившее мэра и многих новосибирцев, случилось вчера днем. Кондуктор автобуса № 95 высадила школьницу со сломанным проездным и без денег на мороз — друзья девочку не бросили и вышли вместе с ней.







Позже замдиректора по перевозкам ООО «Оста» (обслуживает маршрут № 95) Евгений Тужик зачитал НГС.НОВОСТИ объяснение кондуктора автобуса.





«На остановке «Спартак» в салон автобуса зашли ребятишки, две карточки пробила, а третью подали двумя половинками. В ответ я сказала: а как мне ее пробивать? Спросила наличные, сказали: нету. Пошла дальше обилечивать других пассажиров, народу было много. Пришла на заднюю площадку, а они уже вышли, то есть проехали одну остановку и выбежали. Намерения высадить детей у меня не было, потому что у самой дети и внуки и понимаю, что высадить детей в -22 мороза не посмела», – написала кондуктор.





Кондуктор объяснила, что когда в автобус заходят пьяные или пассажиры сомнительного вида, то чтобы их высадить, она всегда ставит в известность водителя – нажимает кнопку «Связь с водителем». В случае с детьми женщина не связывалась с водителем и не сказала детям ничего, объяснила кондуктор перевозчику.





Евгений Тужик добавил, что женщина очень переживает по поводу ситуации и у нее поднялось давление.