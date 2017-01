Британская писательница разыскивает в Новосибирске раритетные пианино

​Писательница из Великобритании Софи Робертс собралась в Новосибирск и Барнаул, чтобы найти раритетные музыкальные инструменты и написать о них книгу.





«История инструментов, созданных в XIX веке и попавших в Сибирь, которые удастся узнать во время поездки, войдут в новую книгу Софи Робертс», — рассказали в пресс-службе филармонии.







С 18 по 23 января она будет работать в Новосибирске, 24 и 25 января посетит Барнаул. Софи Робертс будет искать музыкальные инструменты, созданные в XIX веке и попавшие в Сибирь. Также она намерена встретиться с владельцами таких инструментов.





Найденные истории войдут в новую книгу Софи Робертс «Затерянные пианино Сибири», ее предпродажа запланирована на весну 2019 года. К работе над книгой привлечен фотограф из Нью-Йорка Майкл Турек, материал, который сделает он, войдет и в документальный фильм.







«Через истории раритетных музыкальных инструментов в книге будет рассказана и осмыслена история Сибири:





свержение самодержавия, история революции и история подлежащих наказанию философии и верований, опыт изгнания и опыт выживания в столь суровых условиях через утешение в культуре и музыке», — рассказали в филармонии.







В филармонии добавили, что ажиотаж в производстве музыкальных инструментов в европейской части России начался в 1770-х годах и достиг расцвета в XIX веке. Он совпал с годами освоения Сибири. В течение этого времени инструменты перекочевывали из европейской части России в Сибирь — сначала на санях, а затем по Транссибирской железной дороге.





Пианино путешествовали с губернаторами, купцами или изгнанной интеллигенцией, а впоследствии с учителями и новыми поселенцами.







«Во время своей поездки в Новосибирск и Барнаул Софи Робертс хотела бы найти исторические пианино XIX века, которые были произведены в Петербурге такими значимыми производителями Diederichs, Schreder, Lichtenthal и Becker. Инструмент не обязательно должен быть в рабочем состоянии. Автор также хотела бы найти любое пианино с необычным владельцем или историей, сопровождающей этот инструмент», — пояснила пресс-служба.





Всех, кто имеет информацию о раритетных инструментах, просят обращаться по телефону 8-913-462-97-22 к Елене Войтенко.







Справка: Софи Робертс — британская писательница, которая заявила о себе, печатаясь в таких изданиях, как Traveler, The Financial Times, The Economist, Aston Martin, One Life, Wall Street Journal, Vanity Fair и других, на тему осознанного журнализма и о культуре, путешествии и филантропии.

