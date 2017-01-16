Британская писательница разыскивает в Новосибирске раритетные пианино

Британская писательница разыскивает в Новосибирске раритетные пианино

​Писательница из Великобритании Софи Робертс собралась в Новосибирск и Барнаул, чтобы найти раритетные музыкальные инструменты и написать о них книгу.


«История инструментов, созданных в XIX веке и попавших в Сибирь, которые удастся узнать во время поездки, войдут в новую книгу Софи Робертс», — рассказали в пресс-службе филармонии.


С 18 по 23 января она будет работать в Новосибирске, 24 и 25 января посетит Барнаул. Софи Робертс будет искать музыкальные инструменты, созданные в XIX веке и попавшие в Сибирь. Также она намерена встретиться с владельцами таких инструментов.


Найденные истории войдут в новую книгу Софи Робертс «Затерянные пианино Сибири», ее предпродажа запланирована на весну 2019 года. К работе над книгой привлечен фотограф из Нью-Йорка Майкл Турек, материал, который сделает он, войдет и в документальный фильм.


«Через истории раритетных музыкальных инструментов в книге будет рассказана и осмыслена история Сибири:


свержение самодержавия, история революции и история подлежащих наказанию философии и верований, опыт изгнания и опыт выживания в столь суровых условиях через утешение в культуре и музыке», — рассказали в филармонии.


В филармонии добавили, что ажиотаж в производстве музыкальных инструментов в европейской части России начался в 1770-х годах и достиг расцвета в XIX веке. Он совпал с годами освоения Сибири. В течение этого времени инструменты перекочевывали из европейской части России в Сибирь — сначала на санях, а затем по Транссибирской железной дороге. 


Пианино путешествовали с губернаторами, купцами или изгнанной интеллигенцией, а впоследствии с учителями и новыми поселенцами.


«Во время своей поездки в Новосибирск и Барнаул Софи Робертс хотела бы найти исторические пианино XIX века, которые были произведены в Петербурге такими значимыми производителями Diederichs, Schreder, Lichtenthal и Becker. Инструмент не обязательно должен быть в рабочем состоянии. Автор также хотела бы найти любое пианино с необычным владельцем или историей, сопровождающей этот инструмент», — пояснила пресс-служба.


Всех, кто имеет информацию о раритетных инструментах, просят обращаться по телефону 8-913-462-97-22 к Елене Войтенко.


Справка: Софи Робертс — британская писательница, которая заявила о себе, печатаясь в таких изданиях, как Traveler, The Financial Times, The Economist, Aston Martin, One Life, Wall Street Journal, Vanity Fair и других, на тему осознанного журнализма и о культуре, путешествии и филантропии.


Елена Громкова
Фото pixabay.com (1), instagram.com/sophy_roberts (2)

Прочтений: 576
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

SMS с приглашением на диспансеризацию: новое в системе ОМС
17 января состоится прямой эфир с руководителями страховых медицинских организаций: СК «Ингосстрах-М», ОАО «РОСНО-МС» и ООО СМО «СИМАЗ-МЕД». Ждем ваши вопросы
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено