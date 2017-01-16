Кондуктор автобуса высадила на мороз школьницу без проездного

​Кондуктор автобуса № 95 в Новосибирске в мороз высадила школьников из автобуса — в СК уже проверяют все обстоятельства дела.





Произошло это днем 15 января. Трое детей, среди которых была 12-летняя Софья, возвращались с тренировки по акробатике. На остановке «Стадион "Спартак"» дети сели в автобус № 95. Софья заплатить за проезд не смогла — ее транспортная карта школьника сломалась, и терминал отказывался считывать ее. Кондуктор указала на дверь — несмотря на то, что подруга и друг просили не высаживать девочку. «Либо 19 руб., либо выходите отсюда!», — рассказала НГС.НОВОСТИ, как кондуктор отреагировала на эти просьбы, мама девочки Ольга.





На остановке «НИИТО» дети вышли, прошли до следующей остановки и поняли, что замерзли (по данным Новосибирского Гидрометцентра, вчера днем температура опускалась до –20 градусов. — К.Е.). «Бывает, что все складывается именно так: телефон разряжен, мама с маленьким, а папа на работе. В этой ситуации я считаю, что





дети просто молодцы, нашли выход сами: они были вместе и выкрутились», — сказала Ольга.







Школьницы постучались в киоск, который стоял на остановке — продавец, услышав историю девочек, дала Софье 20 руб. на проезд, и дети благополучно добрались домой. «В автобусе люди не помогли, не знаю почему: может, это так молниеносно произошло, может, никто не успел в течение остановки сориентироваться. В автобусе дети денег не просили. Просто, когда прошли остановку, замерзли и поняли, что им просто не пройти [весь путь]», — рассказала мама девочки.







Следственное управление СКР по Новосибирской области уже начало доследственную проверку по сообщению об этом инциденте. Следователи выясняют, почему 6-класснице «было предложено покинуть автобус, несмотря на то, что длительное нахождение ребенка на сильном морозе могло негативно сказаться на состоянии здоровья девочки», — говорится в официальном сообщении ведомства.







В ООО «Оста» (обслуживает маршрут № 95) рассказали, что узнали о ситуации из соцсетей. «По поводу высадки: уже нам предъявляли такое нарушение, хотя на тот момент экипажи были проинструктированы. После этого шума настолько это дело разобрали, что я сомневаюсь, что уже кто-то мог высадить этого ребенка. Нужно разобраться», — заявил НГС.НОВОСТИ замдиректора по перевозкам Евгений Тужик.







Он отметил, что сейчас у экипажей возникает много ситуаций, когда ребенок заходит с картой, на которой нет денег. Кондуктор просит рассчитаться, а ребенок говорит: «Денег нет, а высадить вы же не можете меня».





«Это тоже неправильно, в данном случае нужно с родителями проводить работу: как родитель допускает такую ситуацию, что у его ребенка нет на карте денег. Наличные можно потратить на конфетки, на сок, но деньги на карте нужно проконтролировать. Получается, крайний остается экипаж автобуса, а родители? Кондуктора жалуются, что за день детей 15–20 проезжают бесплатно», — пояснил Евгений Тужик.







Ситуацию с 12-летней Софьей по горячим следам разобрать перевозчик, по словам Тужика, не может — сложно найти конкретных кондуктора и автобус, потому что вчерашняя смена в понедельник отдыхает, плюс неизвестно, во сколько инцидент произошел. «Проведем опрос, но нужно выяснить какое-то время, нужно выйти на ту девочку, родителей ее. Тогда мы сможем посмотреть по навигации. Автобусы по большей части оборудованы камерами видеонаблюдения. Звукового сопровождения нет, но в любом случае все будет видно по действиям [кондуктора]. И тогда будем принимать какие-то меры», — рассказал представитель перевозчика.







Он добавил, что наказание кондуктору, если ситуация подтвердится, определит руководство.







Этой зимой родители школьников неоднократно жаловались, что детей высаживали из автобуса в мороз. Например, в ноябре восьмиклассника по пути на тренировку высаживали из автобусов № 220 и № 120 — кондукторы говорили, что не принимают к оплате карту школьника, а денег у подростка с собой не оказалось.





Парню пришлось идти пешком 1,5 км по 28-градусному морозу.





Заместитель директора компании «Автолига» (обслуживает маршрут № 120) Константин Смышляев пояснил, что экипаж автобуса до сих пор не наказали. «Следствие еще не закончено. По нашим данным, именно к нашему экипажу автобуса было меньше всего претензий и пострадавшая сторона просила не наказывать. Исходя из этих факторов, мы пока не приняли решение, ждем официального решения», — пояснил он.







А в середине декабря в похожей ситуации оказалась 12-летняя девочка, которая ехала из лицея домой на автобусе № 14. Тогда водитель не довез пассажиров, в том числе и школьницу, до нужной остановки из-за пробки на дороге. Представитель компании-перевозчика ООО «Регион-Автоцентр» рассказал, что после разбирательства водитель автобуса был лишен премии — 30 % от оклада. При этом мужчина добавил, что «проблема на маршруте постоянно». «Снег в этой яме не чистят, там фуры постоянно буксуют. У нас расчетное время от Затулинки до поселка Северный на маршруте 1,5 часа, а у нас занимает 5 часов. Там ни развернуться нельзя, ни проехать», — переживает перевозчик.





Председатель правления «Транспортного Союза Сибири» Валерий Ильенко сегодня опубликовал на сайте Заксобрания НСО заявление, что «в подобных случаях никаких разговоров не должно быть, должны приниматься жесткие меры — тем более в морозы». «К сожалению, это не первый случай. На эту тему уже проведены соответствующие инструктажи. Глубоко убежден, такие перевозчики и такие кондукторы не должны работать на маршрутах», — заявил Ильенко.





Высказался на своей личной страничке в соцсетях и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Возмущен ситуацией с девочкой, которую высадили из автобуса № 95 в 30-градусный мороз!





Я потребовал от управления пассажирских перевозок разобраться в ситуации и наказать кондуктора. Такие люди в общественном транспорте Новосибирска работать не должны!





Фирма-перевозчик в настоящее время готовит объяснительную. Все, кто занимается пассажирскими перевозками в Новосибирске, должны уяснить для себя, что такое отношение к детям недопустимо. Мэрия будет жестко реагировать на подобные случаи и при необходимости искать более ответственных перевозчиков на маршрут».